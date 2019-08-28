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Назван объем «секретной» экономики России 

Рамблер 59 минут назад
Секретные расходы России в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Недавно Росстат представил данные о национальных счетах России в 2014-2018 годах. Две категории издание называет чувствительными с точки зрения национальной безопасности — траты на закупку вооружений длительного пользования (танков, самолетов и тому подобного) и интеллектуальной собственности (научных разработок, создание ПО и так далее).
Эти данные были свернуты Росстатом в статистическом представлении валового накопления. РБК определил их показатель как разницу между поименованными затратами на основные фонды и совокупным объемом валового накопления основного капитала.
Так, в 2016-м секретные расходы России составили 4,59 триллиона (5,33% ВВП), в 2017-м — 4,85 триллиона (5,27% ВВП), а данные за 2018-й Росстат еще не детализировал.
Год назад замглавы Федеральной службы госстатистики Ирина Масакова заявляла, что сведения о секретных расходах не публикуются и не будут публиковаться по причине секретности.
«Наши противники должны бояться и думать, что же там есть», — соглашается Евгений Никитенко с факультета национальной безопасности РАНХиГС.
В свою очередь, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов посетовал, что непрозрачность в военной сфере позволяет использовать средства бесконтрольно.
Комментарии93
Экономика , Видео , Ирина Масакова , Григорий Березкин , Алексей Арбатов , Росстат , ИМЭМО РАН , РАНХиГС , РБК
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