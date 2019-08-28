Назван объем «секретной» экономики России

Недавно Росстат представил данные о национальных счетах России в 2014-2018 годах. Две категории издание называет чувствительными с точки зрения национальной безопасности — траты на закупку вооружений длительного пользования (танков, самолетов и тому подобного) и интеллектуальной собственности (научных разработок, создание ПО и так далее).

Эти данные были свернуты Росстатом в статистическом представлении валового накопления. РБК определил их показатель как разницу между поименованными затратами на основные фонды и совокупным объемом валового накопления основного капитала.

Так, в 2016-м секретные расходы России составили 4,59 триллиона (5,33% ВВП), в 2017-м — 4,85 триллиона (5,27% ВВП), а данные за 2018-й Росстат еще не детализировал.

Год назад замглавы Федеральной службы госстатистики Ирина Масакова заявляла, что сведения о секретных расходах не публикуются и не будут публиковаться по причине секретности.