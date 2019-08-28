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Назван объем секретных расходов России 

Газета.Ru 1 час назад
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.
Речь идет о расходах России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности.
Как стало известно, в 2017 объем трат достиг показателя в 4,85 трлн рублей.
Сообщается, что данная цифра составляет практически 5,3% ВВП за указанный календарный период.
По сведениям Росстата, в предыдущие годы секретные названные расходы росли.
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Экономика , Видео , Григорий Березкин , Росстат , РБК
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