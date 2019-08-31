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США внесли в санкционный список иранский танкер 

Газета.Ru + ещё 18 31 августа 2019
США внесли в санкционный список иранский танкер
Фото: Reuters
Соединенные Штаты внесли в санкционный список иранский танкер Adrian Darya. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минфин США.
Как отмечается, данный танкер недавно был отпущен из Гибралтара и направлялся в Ливан.
Уточняется, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина Соединенных Штатов решило предпринять действия в отношении танкера, который перевозит 2,1 млн баррелей нефти Ирана.
Согласно заявлению ведомства, пользу из этого извлекает "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции".
Причем, как подчеркивается, в санкционный список был внесен также капитан этого судна.
Ранее сообщалось, что суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1.
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Экономика , Казначейство США
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