Англия пустит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС

Англия пустит три миллиона фунтов на помощь британцам в ЕС

МИД Соединённого Королевства сообщил, что страна направит три миллиона фунтов стерлингов на оказание помощи британцам, проживающим в ЕС , после Brexit.

После выхода Великобритании из Евросоюза, все британцы, живущие в ЕС, и граждане ЕС, живущие в Британии, должны получить статус резидента. Для этого предусмотрен ряд бюрократических процедур, столкновение с которыми может вызвать у некоторых трудности, пишет Bloomberg.

Благотворительные и волонтёрские организации, которые станут помогать соискателям, получат деньги из бюджета Королевства. В первую очередь, помощь будет предложена пенсионерам, инвалидам, нуждающимся в услугах переводчика и проживающим в отдалённых районах гражданам.