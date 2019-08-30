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Англия пустит три миллиона фунтов на помощь британцам в ЕС 

News.ru 30 августа 2019
Англия пустит 3 млн фунтов на помощь британцам в ЕС
Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com
МИД Соединённого Королевства сообщил, что страна направит три миллиона фунтов стерлингов на оказание помощи британцам, проживающим в ЕС, после Brexit.
После выхода Великобритании из Евросоюза, все британцы, живущие в ЕС, и граждане ЕС, живущие в Британии, должны получить статус резидента. Для этого предусмотрен ряд бюрократических процедур, столкновение с которыми может вызвать у некоторых трудности, пишет Bloomberg.
Благотворительные и волонтёрские организации, которые станут помогать соискателям, получат деньги из бюджета Королевства. В первую очередь, помощь будет предложена пенсионерам, инвалидам, нуждающимся в услугах переводчика и проживающим в отдалённых районах гражданам.
Как писал News.ru ранее, заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.
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Комментарии
Экономика , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , ЕС , МИД , Еврокомиссия , Bloomberg
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