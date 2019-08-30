«Газпром» отыгрался на соседях за потери в Европе

На фоне падения поставок газа в Европу «Газпром» увеличил цены для стран постсоветского пространства. В долларах стоимость в среднем выросла на девять процентов, а в рублях — на 19, что позволило компании дополнительно заработать 18,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в комментарии компании к отчету по МСФО.

В среднем каждая тысяча кубометров обошлась покупателям из СНГ в 163,2 доллара или 10 тысяч 637 рублей, однако поставки газа сократились с 20,6 миллиарда кубометров до 19,1 миллиарда. Также «Газпром» увеличил цены на четыре процента в России. Несмотря на снижение продаж, компания получила дополнительную прибыль в десять миллиардов рублей.

Такие решения позволили компании почти на треть компенсировать потери от европейских потребителей. Из-за снижения цен и падения поставок за первые полгода выручка от контрактов с ними сократилась на 12 процентов или 98 миллиардов рублей. «Газпром» уже отказался от планов поставить в Европу более 200 миллиардов кубометров, на что рассчитывал в начале года.

Самое сильное падение поставок зафиксировано в Турции. После открытия Южного газового коридора из Азербайджана за полгода страна купила в России 8,1 миллиарда кубометра. За тот же период прошлого года поставки составили 12,7 миллиардов.

На падение доходов «Газпрома» повлияли теплая зима и запуск заводов сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2019 года по всему миру. Низкие цены на газ в Азии привели к перенаправлению СПГ в Европу, что позволило европейским странам добиться снижения стоимости. В 2018 году средняя цена российского трубопроводного газа составляла 246 долларов. В 2019-м «Газпром» хотел остановиться на 230-235 долларах, но сейчас ожидает 215 долларов за тысячу кубометров.

В июле Центробанк сообщал, что во втором квартале 2019 года валютная выручка «Газпрома» составила только 8,7 миллиардов долларов, что на 38 процентов меньше, чем в первом квартале.