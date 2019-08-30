Сахар стремительно подешевел

Мировые цены на сахар ушли в штопор

Мировые цены на белый сахар опустились до 11-летнего минимума и находятся на уровне 2008 года. Это связано с переизбытком предложения на рынке. Общая ситуация привела к тому, что компании начали закрывать заводы и сокращать рабочие места, а фермеры сократили объемы плантаций сахарного тростника, сообщает Bloomberg.

В августе рафинированный белый сахар потерял 6,3 процента стоимости: тонна стоит 303,6 доллара. Нерафинированный сахар стал дешевле на 8,4 процента: фунт (0,45 килограмма) сырья стоит порядка 11 центов. Агентство прогнозирует, что сложная обстановка на рынке сохранится.

«Рынок останется относительно слабым», — заключил аналитик ABN Amro Bank NV Каспер Бургеринг.

В следующем году ожидается дальнейшее падение цен на фоне большого числа накопленных запасов продукта. Аналитик Czarnikow Group Стивен Гелдар полагает, что крупные импортеры не будут спешить с покупками.

«У нас никогда не было такого большого количества сахара в запасах», — заключил он.

Одна из причин падения мировых цен — перепроизводство сахара в Индии: в текущем сезона страна вырастила 33,1 миллиона тонн сахара, став крупнейшим производителем в мире.

Индийское издание The Hindu Business Line пишет, что правительство страны даже задумалось над тем, чтобы возобновить программу субсидирования экспорта. Газета подчеркивает, что это поможет только в случае стабилизации цен к осени.

Между тем, по данным Союза сахаропроизводителей России, в 2019 году цены упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. В ноябре оптовые цены на сахар были на уровне 37 рублей за килограмм, однако к июню они упали до 26,9 рубля.