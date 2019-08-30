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Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о мировом кризисе 

Газета.Ru + ещё 6 30 августа 2019
Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о мировом кризисе
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод, где провел встречу с рабочими и предупредил их о надвигающемся мировом кризисе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По словам источника, он рассказал рабочим о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между США и Китаем.
Дерипаска также сообщил рабочим, что санкции будут действовать долго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
По словам источника, он также рассказал сотрудникам завода о возможностях увеличения занятости в отрасли.
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Экономика , Компании , Рынки , Григорий Березкин , Олег Дерипаска , Казначейство США , Группа ГАЗ
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