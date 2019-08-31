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США пообещали Украине независимость от российского газа 

Рамблер 6 часов назад
Министр энергетики США Рик Перри пообещал Украине «независимость» с помощью поставок американского газа через Польшу. По его словам, Вашингтон уже помогает Польше «снизить свою зависимость от российского газа», передает Reuters.
Сегодня Рик Перри встретился в Варшаве с коллегами из Польши и Украины.
Куратор польской энергетики Петр Наимский заявил, что Варшава в последние годы увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) у Соединенных Штатов. Польша сможет отправлять в Украину 6 млрд кубометров газа, начиная с 2021 года. Сейчас это 1,5 млрд кубометров.
«Мы приложим все усилия для диверсификации поставок газа в Украину, которая сейчас полностью зависит от поставок из России», — сказал Наимский.
Перри, Наимский и секретарь совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк подписали меморандум о взаимпонимании. Он касается поставок газа из США через инфраструктуру Польши и Украины.
В последнее время Вашингтон стремится увеличить экспорт нефти и газа в страны-сателлиты. В частности, им предлагается закупать более дорогой американский газ вместо российского. Пока по этому пути частично пошла лишь Польша. Однако многие эксперты считают, что Варшава никогда не сможет полностью заменить энергопоставки из России без колоссального ущерба для своей экономики.
Комментарии527
Экономика , Александр Данилюк , Петр Наимский , Рик Перри , Reuters
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