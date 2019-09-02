Торговая война вышла на новый этап. Трамп нанес удар по американским потребителям

Прекращения эскалации торговой войны, которого так ждали инвесторы по всему миру на протяжении прошлой недели, так и не произошло. С 1 сентября США и Китай провели взаимное повышение импортных пошлин.

На протяжении прошлой недели на рынках то и дело наблюдались всплески оптимизма. Дональд Трамп периодически сообщал о телефонных переговорах в Китаем на высшем уровне, позднее это подтвердили и в Пекине.

Впрочем, это ни к чему не привело. В воскресенье администрация Трампа объявила о повышении тарифов на китайский импорт на $112 млрд Буквально через минуту КНР ответила повышением тарифов на $75 млрд, причем удар был нанесен по центру политической поддержки Трампа — заводам и фермам Среднем Западе и Юге страны.

Повышение тарифов будет поэтапным. С 1 сентября новыми пошлинами будет обложена только часть товаров, а до конца года США введут новый 15%-й тариф на китайские импортные товары общей стоимостью в $160 млрд, включая ноутбуки и мобильные телефоны.

Эксперты отмечают, что 15%-е тарифы США на китайские товары на сумму около $112 млрд Долл. США могут повлиять на потребительские цены, начиная от обуви и заканчивая спортивными товарами, и может стать поворотным моментом. Торговая война и так бьет по карману потребителя, однако сейчас это будет самый ощутимый удар. Почти 90% одежды и текстиля, которые США покупают в Китае, также будут облагаться пошлинами.

До сегодняшнего дня администрация Трампа избегала тарифов на потребительские товары, даже несмотря на утверждения президента, что за тарифы платит только Китай.

Экономические советники президента Трампа, Ларри Кудлоу и Питер Наварро последовательно утверждают, что торговый конфликт не повлияет или не окажет существенного влияния на потребителей, однако для всех очевидно обратное.

К концу года почти все китайские товары, ввозимые в США, общей стоимостью в $550 млрд, будут облагаться высокими тарифами.

А это может увеличить расходную часть бюджета средней американской семьи на $800 млрд, пишет BBC.

Более 200 обувных компаний, в том числе известные фирмы Nike и Converse, заявили, что новые тарифы приведут к росту цен на 67% на многие изделия, а потребительская стоимость их продукции возрастет на $4 млрд

Они указывают, что вводимые тарифы на обувь будут означать, что значительный рост цен ударит по миллионам американцев, которые придут в магазины за новыми ботинками в рождественский период.

Добавим также, Народный банк Китая понизил в понедельник курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за доллар — это минимальное значение с 13 марта 2008 года.