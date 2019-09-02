Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.83
73.16
73.35
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
71.22
Индексы и котировки Brent
58.61
+0.00 Золото
1528.93
+0.07 РТС
1309.22
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.0970
–0.0108
19.08
1.1078
29.08
19.08
07.08

Торговая война вышла на новый этап. Трамп нанес удар по американским потребителям 

Вести Экономика + ещё 4 13 часов назад
Прекращения эскалации торговой войны, которого так ждали инвесторы по всему миру на протяжении прошлой недели, так и не произошло. С 1 сентября США и Китай провели взаимное повышение импортных пошлин.
На протяжении прошлой недели на рынках то и дело наблюдались всплески оптимизма. Дональд Трамп периодически сообщал о телефонных переговорах в Китаем на высшем уровне, позднее это подтвердили и в Пекине.
Впрочем, это ни к чему не привело. В воскресенье администрация Трампа объявила о повышении тарифов на китайский импорт на $112 млрд Буквально через минуту КНР ответила повышением тарифов на $75 млрд, причем удар был нанесен по центру политической поддержки Трампа — заводам и фермам Среднем Западе и Юге страны.
Повышение тарифов будет поэтапным. С 1 сентября новыми пошлинами будет обложена только часть товаров, а до конца года США введут новый 15%-й тариф на китайские импортные товары общей стоимостью в $160 млрд, включая ноутбуки и мобильные телефоны.
Эксперты отмечают, что 15%-е тарифы США на китайские товары на сумму около $112 млрд Долл. США могут повлиять на потребительские цены, начиная от обуви и заканчивая спортивными товарами, и может стать поворотным моментом. Торговая война и так бьет по карману потребителя, однако сейчас это будет самый ощутимый удар. Почти 90% одежды и текстиля, которые США покупают в Китае, также будут облагаться пошлинами.
До сегодняшнего дня администрация Трампа избегала тарифов на потребительские товары, даже несмотря на утверждения президента, что за тарифы платит только Китай.
Экономические советники президента Трампа, Ларри Кудлоу и Питер Наварро последовательно утверждают, что торговый конфликт не повлияет или не окажет существенного влияния на потребителей, однако для всех очевидно обратное.
К концу года почти все китайские товары, ввозимые в США, общей стоимостью в $550 млрд, будут облагаться высокими тарифами.
А это может увеличить расходную часть бюджета средней американской семьи на $800 млрд, пишет BBC.
Более 200 обувных компаний, в том числе известные фирмы Nike и Converse, заявили, что новые тарифы приведут к росту цен на 67% на многие изделия, а потребительская стоимость их продукции возрастет на $4 млрд
Они указывают, что вводимые тарифы на обувь будут означать, что значительный рост цен ударит по миллионам американцев, которые придут в магазины за новыми ботинками в рождественский период.
Добавим также, Народный банк Китая понизил в понедельник курс юаня на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за доллар — это минимальное значение с 13 марта 2008 года.
Вести Экономика: последние новости
Кипр досрочно выплатил России долг в 2,5 млрд евро Кипр досрочно выплатил России долг в 2,5 млрд евро ЦБ Китая в августе влил в финансовую систему 550 млрд юаней в рамках механизма среднесрочного кредитования ЦБ Китая в августе влил в финансовую систему 550 млрд юаней в рамках механизма среднесрочного кредитования Китай обжаловал новые импортные пошлины США в ВТО Китай обжаловал новые импортные пошлины США в ВТО
Комментарии25
Экономика , Видео , Ларри Кудлоу , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Tesla поможет Зимбабве
Tesla поможет Зимбабве
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение25
Китай пожаловался на США в ВТО
Китай пожаловался на США в ВТО16
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»8
Вторичное жилье дорожает по всей стране
Вторичное жилье дорожает по всей стране2
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика