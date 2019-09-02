Будущее российской экономики оценят по-новому

Прогноз относительно развития экономики России будет составляться по новой методике, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Соответствующую практику уже применяет Минэкономразвития

Ведомство уменьшило количество сценариев, при которых подсчитываются основные макроэкономические показатели, с трех до двух: вместо базового, целевого и консервативного остались только базовый и консервативный.

Издание отмечает, что изменения произошли еще в 2018 году, вскоре после выхода нового майского указа президента Владимира Путина . Последний раз прогноз в трех сценариях составлялся на 2018-20 годы. Уже осенью прошлого года Минэкономразвития выпустило документ, включающий в себя только два возможных варианта. Тогда же был подготовлен прогноз до 2024 года — в соответствии со сроком действия майского указа.

По словам бывшего чиновника Минэкономразвития, а ныне банковского аналитика Кирилла Тремасова, опрошенного изданием, прежде прогноз носил технический характер, а потому представлял собой независимую оценку сотрудников министерства. Теперь документ будет отражать видение экономики с точки зрения руководства страны.