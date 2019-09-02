Как сильно подешевеет рубль

Осень — традиционно самое сложное для прогнозирования время на финансовых рынках. Именно в этот период происходит совпадение наибольшей финансово-экономической и политической активности, что рождает максимальные уровни волатильности, и именно поэтому прогнозный горизонт становится всё меньше.

Минэкономразвития считают, что курс доллара сможет подняться выше отметки в 70 рублей не ранее, чем в 2023 году. Такое возможно только при реализации консервативного сценария прогноза ведомства, предполагающего довольно сильное падение мировых цен на нефть (от $42,5 за баррель Brent в 2020 году до $45,9 — в 2024-м). Однако реальность может оказаться куда более печальной. Практика говорит о том, что вмешательство правительства в ценообразование рубля приводит к снижению его стоимости.

В целом, согласно базовому сценарию экспертов, опрошенных порталом News.ru, предполагается умеренное ослабление рубля в сентябре. Причинами для этого могут послужить как сезонная слабость счёта текущих операций РФ, так и внешняя конъюнктура, в которой давление на рубль может формироваться сразу по нескольким направлениям — через общий отток капитала из активов развивающихся стран на фоне девальвации юаня, коллапса аргентинского песо и не лучшего самочувствия турецкой лиры.

Кроме того, это может произойти из-за угрозы замедления экономического роста в мире, которая усиливается эскалацией торгового противостояния США и Китая, европейской политической дезинтеграцией, а также через охлаждение спроса и снижения цен на энергоносители.

Как рассказал News.ru инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, нельзя сбрасывать со счетов геополитический фактор. Несмотря на то, что в Вашингтоне сейчас больше сфокусированы на китайской и иранской проблематике, «российская карта» в ходе предвыборного периода в Штатах, считает он, может быть разыграна ещё не раз и санкционные риски для России остаются актуальными в предстоящие месяцы.

На другой чаше весов — факторы поддержки российской валюты. Прежде всего, к таковым можно отнести параметры фундаментального базиса отечественной экономики, говорит эксперт. Это достаточно низкая долговая нагрузка, высокие реальные процентные ставки, а также растущие золотовалютные резервы, которые за последние четыре года в денежном выражении увеличились на 47%.

​«Мы полагаем, что опережающие темпы исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а также вербальные сигналы со стороны альянса позволят смягчить давление на котировки сырья со стороны глобального risk off. Ценовая конъюнктура в нефти осенью может удержаться в районе $60 за баррель».

К тому же с августа по октябрь, как правило, наблюдаются масштабные ураганы в Мексиканском заливе, что на определённый период выводит из строя часть нефтедобывающей инфраструктуры и приводит к повышению цен на сырье.

Наконец, определённую поддержку российская валюта может получить со стороны монетарных факторов. Если ФРС снизит ставку больше чем на 25 базисных пунктов, в рисковых активах, включая рубль и нефть может наблюдаться мини-ралли. Смягчение ДКП в зоне евро и США позитивно для валют развивающихся стран с низкой долговой нагрузкой.

Таким образом, утверждает Бахтин, с учётом перечисленных факторов, на горизонте ближайшего месяца мы видим курс в диапазоне 66-67,5 рубля за доллар, к концу года он может сместиться в зону значений 66,5-68.

Однако ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский в беседе с News.ru подчеркнул, что если до конца года будет реализовываться негативный сценарий, то валютная пара доллар/рубль может дойти до отметки 70.

Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum

«Рубль с середины лета снижается, при этом падение национальной валюты сопровождалось стабильным спросом на ОФЗ. Индекс RGBI уже сегодня готовится обновить годовой максимум на уровне 144,14. То есть спрос на вторичном рынке сохраняется, а аукционы Минфина, которые стабильно проходили с превышением спроса над предложением подтверждают и первичный спрос».

Поэтому если внешний фон стабилизируется, риски развития торгового конфликта отойдут на второй план, то рубль вполне может локально развернуться, пока же тренд остается восходящим.

Сам по себе сентябрь относительно спокойный месяц для прогнозов, потому что рынки в это время только «разогреваются». А в этом году к сентябрьскому спокойствию должны добавиться и несколько позитивных факторов, объяснил News.ru главный аналитик ЦАФТ Антон Быков

Антон Быков, главный аналитик ЦАФТ

«Первый — это снижение процентной ставки Федеральной резервной системой 18 сентября, второй — запуск дополнительных стимулирующих мер Европейским центральным банком 12 сентября. И, наконец, третий — высокая вероятность затишья в торговой войне США и Китая».

Можно сказать, что в сентябре должен быть относительно спокойный внешний фон для российской валюты. В России, без сомнения, есть и свои внутренние истории, которые могут оказать негативное влияние на рубль, например, ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России 6 сентября или выплаты по внешним долгам российскими компаниями за III квартал, для которых они покупают валюту на внутреннем рынке. Но, даже эти факторы, будут иметь ограниченное, негативное влияние, ввиду невыгодности чрезмерного ослабления рубля.

При этом не стоит забывать, что в конце сентября за рубль вновь начнёт играть период налоговых выплат, что, возможно, оставит завершение сентября за российской валютой. Поэтому, считает Быков, наиболее вероятным сценарием на первый месяц осени является относительно стабильная боковая динамика курса к доллару в диапазоне 65-67 рублей и к евро — 72,5-74,5 рубля.

Со своей стороны, специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз заявила, что российский рубль является одним из рискованных активов, и, когда случается неразбериха в мире, инвесторы забирают свои портфели и несут их в «убежища» для сохранности. И таким убежищем является золото.

Елена Мороз, специалист аналитического отдела компании «ФинИст»

​«Мировые цены на золото упрямо следуют на север. Мировые рынки продолжает лихорадить, и все уже прекрасно понимают, что глобальная экономика скатывается в рецессию. Рецессия у наших торговых партнёров приводит к тому, что спрос на наше сырьё падает, а мы — сырьевая страна, и значит наша экономика начинает страдать, причём сильнее многих».

По её мнению, весь макроэкономический фон говорит о том, что денежно-кредитная политика большинства стран исчерпала свои возможности для стимуляции экономики, и говорить о дальнесрочной перспективе рубля в такой туманной обстановке сложно.

Поэтому, что касается более отдалённых перспектив, октября-декабря 2019 года, то пока основные факторы говорят в пользу более высокой вероятности ослабления российской валюты, однако прогнозировать конкретные ценовые значения пока преждевременно. Для этого, по крайней мере, стоит дождаться завершения первого месяца осени.