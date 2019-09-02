В РФ нашли верный признак экономического кризиса

В России зафиксировали верный признак экономического кризиса

В первом полугодии 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения России вырос с 8,3 до 8,8 процента, что уже близко к пиковым значениям кризисного 2014 года, когда показатель достигал 9,3 процента, сообщает Банк России

Этот коэффициент рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств. Чем проценты выше, тем сложнее гражданам терпеть кредитную нагрузку.

Необеспеченные потребительские кредиты составляют основной вклад в увеличение долговой нагрузки у россиян. С января по июнь она выросла с 9,9 до 10,4 процента, но это пониженный показатель, так как он учитывает и не имеющих кредитов граждан.

В Центробанке пообещали использовать новые надбавки к коэффициентам риска, чтобы ограничить «проциклические риски, связанные с увеличением долговой нагрузки населения».

ЦБ и правительство не раз выражали опасение по росту закредитованности россиян. С октября регулятор вводит шкалу надбавок по коэффициентам риска в потребкредитах, которая зависит от имеющейся долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Предполагается, что эта шкала заставит банки сократить выдачу займов. Ранее Банк России уже повышал надбавки — последнее повышение вступило в силу 1 апреля, но рост кредитования не замедлился.

Также регулятор собирается изменить системы оценки индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) физических лиц, что будет сделано через единую шкалу с сопоставлением рейтингов разных бюро кредитных историй. Это должно помочь банкам корректнее оценивать состоятельность заемщика.