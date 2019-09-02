Киев решил увеличить импорт газа из США

Новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель среди первоочередных задач своего ведомства назвал работу по увеличению поставок американского газа на Украину через территорию Польши.

«Одним из первых заданий будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны для того, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с СПГ-терминала в Польше для того, чтобы мы могли диверсифицировать (поставки), чтобы обеспечить конкуренцию, чтобы мы обеспечили нашу украинскую энергетическую безопасность», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в этом вопросе Украина нашла взаимопонимание с партнерами из США и Польши. Оржель добавил, что экспертная группа уже работает в Польше над реализацией этой задачи.

В субботу сообщалось, что Польша, США и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа.

Польша заявляет, что американский СПГ обойдется Польше якобы на 20-30% дешевле российского газа, а в 2021 году Варшава сможет начать поставки 6 млрд кубов газа в год Украине при наличии интерконнектора.

В польской энергетической компании PGNIG сообщили, что Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов.