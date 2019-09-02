Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.83
73.16
73.35
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
71.22
Индексы и котировки Brent
58.61
+0.00 Золото
1528.93
+0.07 РТС
1309.22
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.0970
–0.0108
19.08
1.1078
29.08
19.08
07.08

Красноярский экономический форум изменит свой формат 

РИА Новости + ещё 4 5 часов назад
Красноярский экономический форум изменит свой формат
Фото: РИА Новости
Красноярский экономический форум (КЭФ) изменит формат, а его тематика станет более сибирской и менее парадной, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
Ранее РБК сообщило, что федеральное правительство решило отказаться от одного из крупнейших экономических форумов в Красноярске, который проводился с 2004 года. Его планируется заменить на форум нацпроектов, который будут проводить в разных регионах, пишет издание. РБК сообщает о письме руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко премьеру Дмитрию Медведеву с предложением отмены КЭФ. Издание отмечает, что представитель премьера Олег Осипов подтвердил, что глава правительства согласился с предложением.
"Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам. И сегодня для этого сложились важные предпосылки … Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов. Тема будет нашей, сибирской. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным. Нам представляется необходимым вернуться к истокам с точки зрения времени его проведения. Форум проводиться будет во второй половине февраля, как это было ранее", — сказал Усс.
Он также отметил, что на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который затрагивает сразу три региона — Красноярский край, Хакасию и Тыву. Он уточнил, что Иркутск также хочет обеспечить управление своими проектами через "Енисейскую Сибирь". Усс рассказал, что ожидается указ президента по ускоренному развитию Ангаро-Енисейского кластера.
Последние новости
Поклонская прокомментировала развод с мужем Поклонская прокомментировала развод с мужем Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды" Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды"
Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Александр Усс , Константин Чуйченко , Олег Осипов , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Tesla поможет Зимбабве
Tesla поможет Зимбабве
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение25
Китай пожаловался на США в ВТО
Китай пожаловался на США в ВТО16
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»8