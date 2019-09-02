Красноярский экономический форум изменит свой формат

Красноярский экономический форум (КЭФ) изменит формат, а его тематика станет более сибирской и менее парадной, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс

Ранее РБК сообщило, что федеральное правительство решило отказаться от одного из крупнейших экономических форумов в Красноярске, который проводился с 2004 года. Его планируется заменить на форум нацпроектов, который будут проводить в разных регионах, пишет издание. РБК сообщает о письме руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко премьеру Дмитрию Медведеву с предложением отмены КЭФ. Издание отмечает, что представитель премьера Олег Осипов подтвердил, что глава правительства согласился с предложением.

"Мы давно говорили о том, что этот формат необходимо менять для того, чтобы форум был посвящен прежде всего нашим сибирским темам. И сегодня для этого сложились важные предпосылки … Красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, имея в виду не местечковое, а по-настоящему общероссийское федеральное значение этих проектов. Тема будет нашей, сибирской. Кроме того, мы намерены сделать этот форум менее парадным, более компактным. Нам представляется необходимым вернуться к истокам с точки зрения времени его проведения. Форум проводиться будет во второй половине февраля, как это было ранее", — сказал Усс.

Он также отметил, что на форуме будет уделено внимание развитию комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", который затрагивает сразу три региона — Красноярский край, Хакасию и Тыву. Он уточнил, что Иркутск также хочет обеспечить управление своими проектами через "Енисейскую Сибирь". Усс рассказал, что ожидается указ президента по ускоренному развитию Ангаро-Енисейского кластера.