Зеленский анонсировал распродажу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать законопроекты об обороте украинских земель сельскохозяйственного назначения, а также об отмене земельного моратория. Разработкой вышеуказанных документов займутся члены Кабинета министров и депутаты Верховной рады , сообщает издание УНИАН.

Зеленский рассказал журналистам о поручениях на пресс-брифинге в Киеве. При этом украинский лидер отметил, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения должен быть готов к 1 октября 2019 года, а документ об отмене моратория на продажу к 1 декабря.

«Ответственные: премьер министр Алексей Гончарук и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, глава Верховной рады Дмитрий Разумков и глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахмия, а также глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что власти должны довести до общественности, что «никто ни у кого не будет забирать землю». При этом Зеленский уточнил, что реформа направлена на развитие фермерства и защиту мелкого предпринимательства.

«Мы подчеркиваем, что мы смоделируем либерализацию рынка таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", — цитирует издание слова премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Ранее в декабре 2018 года украинские власти продлили мораторий на оборот земли до 2020 года. Аналитики подсчитали, что отмена запрета может приносить в бюджет Украины 0,7 — 1,5 млрд долларов ежегодно.