Tesla поможет Зимбабве

Экономика Зимбабве оказалась в полной зависимости от производителей электричества и аккумуляторов, пишет Bloomberg. Такая ситуация сложилась из-за хронической нехватки наличных денег в африканской стране.

В настоящее время в Зимбабве не используется национальная валюта — зимбабвийский доллар. Вместе этого в качестве платежных средств выступают доллар США, южноафриканский рэнд, а также валюты некоторых других государств. После валютного кризиса конца 2000-х годов, обернувшегося гиперинфляцией, власти отменили хождение в стране зимбабвийских долларов.

Это привело к дефициту иностранной валюты, которую не успевали заработать зимбабвийские экспортеры. В качестве одной из мер правительство начало выпускать суррогатную валюту — облигационные займы, номинированные в долларах.

Крупнейший мобильный оператор Зимбабве Econet Wireless запустил новый сервис — EcoCash, позволяющий совершать электронные платежи и переводы, а также некоторые банковские операции при помощи смартфона. Сервис быстро завоевал популярность среди жителей.

Однако теперь страна столкнулась с проблемой перебоев в электроснабжении, которые могут длиться до 18 часов в сутки. В результате абоненты Econet Wireless не могут совершать транзакции из-за разрядившихся телефонов. Оператор также испытывает трудности с работой базовых станций, которым необходима электроэнергия. Компания обратилась к производителям аккумуляторов и в первую очередь к американской Tesla с просьбой оборудовать базовые станции мощными аккумуляторами.

Нынешний поставщик Econet Wireless — компания Distributed Power Africa — утверждает, что установка двух мобильных батарей на каждую базовую станцию сможет решить проблему и обеспечить связь в стране в случае перебоев с электричеством вплоть до 10 часов. Компания указывает, что проект может стать крупнейшим за всю историю Tesla и поможет решить аналогичные проблемы в соседних странах, в частности в Демократической республике Конго.