Экономисты рассказали, как побороть кризис

Российская экономика остается в состоянии спада, а уровень роста благосостояния населения не давал положительных показателей за последние пять лет. При этом власти страны взяли курс на жесткую фискальную политику, хотя прогнозы по экономическому росту неутешительные. Эксперты рассказали газете «Известия», какие меры помогут выбраться из кризиса.

По прогнозу Минэкономразвития , рост реальных доходов населения к концу года составит 0,1%. Это значение стало положительным впервые за пять лет. При этом в 2019 году власти страны приняли ряд весьма непопулярных законов, таких как повышение НДС и пенсионного возраста.

По мнению главного экономиста «Альфа-банка» Наталии Орловой, экономика страны находится в состоянии стагнации, а российские компании не инвестируют свои средства из-за высокой неопределенности. Из-за санкций, торговой войны и ряда других условий предприниматели предпочитают экспортировать деньги, а не вкладывать их.

«Бизнесу в условиях санкционного и коррупционного рисков не хочется брать риски инвестировать в таких условиях. Он не может просчитать, как все эти издержки будут развиваться», — заключила Орлова.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что для ускорения экономического роста компании должны вкладываться в инфраструктурные проекты государства.

«Частный бизнес у нас ни во что не верит, и не только потому, что скрывает свои успехи, иначе его отберут, но и потому что не знает, что делать, что производить… В будущем можно будет опираться на частников, но пока без импульса государственных инвестиций сделать ничего невозможно», — отмечается эксперт.