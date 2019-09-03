Фермеры с «дальневосточными гектарами» приехали на ВЭФ

Получившие «дальневосточные гектары» фермеры представили на ВЭФ свою продукцию

Фермеры, которые получили земельные участки по программе "Дальневосточный гектар", представили на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) свою продукцию — мед, травяные чаи и изделия из бересты, передает корреспондент ТАСС.

"Я представляю продукцию хабаровского фермера-пасечника Сергея Суровцева, который в прошлом году получил премию "Звезда Дальнего Востока" за активное освоение дальневосточных гектаров, — рассказал участник форума Петр Попов. — Мы выпускаем иван-чай, мед и продукцию пчеловодства. Производство началось в 2015 году, но программа "Дальневосточный гектар" позволила расширить ассортимент, увеличить мощности".

Ферма Суровцева находится в селе Кругликово Хабаровского края. У него многодетная семья, что позволило аграрию получить сразу несколько гектаров земли и обустроить на них пасеку, цех по производству иван-чая, наладить выпуск изделий из бересты. "В прошлом году мы тоже участвовали в ВЭФ, нас заметили и пригласили на ярмарку в Москву", — добавил Попов.

Пчеловодством занимается и Андрей Сколов из села Тихоречное Приморского края. Его фирма "Таежный мед" производит кремы, бальзамы, губную помаду, сделанные из продуктов пчеловодства — воска, пыльцы, прополиса, того же меда.

"Нашему предприятию пять лет, но сам я занимаюсь пчеловодством уже 35 лет. Гектары нужны нам для кочевки: один год пчелы находятся в одном месте, другой год — в другом", — объяснил он.

Семья Елены Андреевой , которая выпускает продукцию под марками "Живая душа уссурийской тайги", "Дыхание острова Русский" и "Мятный Владивосток", получила шесть гектаров. Но к ее делу присоединились родственники, и всего им удалось обзавестись 30 гектарами земли, на которых они по старинным технологиям производят чаи из дикорастущих трав.

"Мы их даже собираем сами — каждую травиночку своими руками. Всего со мной работают, наверное, человек десять — все близкие. Пытались привлекать посторонних, но они делали не очень хорошо. В основном нашу продукцию берут на подарки для иностранцев", — сказала Андреева, признавшись, что для нее главная цель ВЭФ — показать свою любовь к родному Приморскому краю.

ВЭФ-2019

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.