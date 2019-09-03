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Китай опротестовал санкции США 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
Санкции США против китайских энергокомпаний — ошибка. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая Лю Хуа.
Недавно США ввели санкции против четырех китайских компаний, которые занимаются ядерной энергетикой. Поводом для этого стало подозрение, что те пытались купить ядерные технологии и материалы в Соединенных Штатах, чтобы потом использовать их в военных целях.
По словам Лю Хуа, власти КНР выступают решительно против внесения упомянутых предприятий в санкционный список.
Чиновник назвал решение Вашингтона односторонним, протекционистским, ошибочным, вредящим не только китайским, но и американским и всем остальным компаниям.
«Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля», — заявил Лю Хуа, выразив надежду, что американские власти перестанут решать проблемы подобным образом, а не путем равноправных консультаций.
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