Китай опротестовал санкции США

Санкции США против китайских энергокомпаний — ошибка. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замглавы Министерства экологии и охраны окружающей среды Китая Лю Хуа.

Недавно США ввели санкции против четырех китайских компаний, которые занимаются ядерной энергетикой. Поводом для этого стало подозрение, что те пытались купить ядерные технологии и материалы в Соединенных Штатах, чтобы потом использовать их в военных целях.

По словам Лю Хуа, власти КНР выступают решительно против внесения упомянутых предприятий в санкционный список.

Чиновник назвал решение Вашингтона односторонним, протекционистским, ошибочным, вредящим не только китайским, но и американским и всем остальным компаниям.

«Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля», — заявил Лю Хуа, выразив надежду, что американские власти перестанут решать проблемы подобным образом, а не путем равноправных консультаций.