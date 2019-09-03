Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.97
73.15
73.37
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
58.06
+0.05 Золото
1531.80
–0.03 РТС
1300.08
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.0941
–0.0137
19.08
1.1078
30.08
20.08
08.08

В США захотели добывать российский газ 

Lenta.ru 4 часа назад
Американские компании заинтересованы в совместных с Россией проектах по добыче газа на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».
Он отметил, что американские компании сохраняют интерес к российскому рынку и высокий объем инвестиций в Россию, несмотря на санкции. Помимо месторождений газа на Сахалине и Ямале их, в частности, интересует пищевая промышленность, целлюлозное производство, добыча морепродуктов и туризм.
Антонов указал на то, что компании США заинтересованы не только в инвестициях в «традиционный» регион Западной и Центральной России, но также в Дальний Восток. По словам дипломата, торговый оборот между странами растет.
В 2018 году он составил 27,5 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее, когда он достигал объема в 24 миллиарда. В 2019-м сохраняется положительная динамика, отметил Антонов, и объем торговли между странами за первые полгода уже составил 13,8 миллиарда долларов.
США являлись крупнейшим инвестором в российскую экономику на конец 2017 года, свидетельствуют данные ООН. За этот период инвестиции Соединенных Штатов в Россию составляли 39,1 миллиарда.
Последние новости
Украинских депутатов лишили неприкосновенности Украинских депутатов лишили неприкосновенности Фунт стерлингов обвалился Фунт стерлингов обвалился Блогера Синицу посадили на пять лет за призывы убивать детей силовиков Блогера Синицу посадили на пять лет за призывы убивать детей силовиков
Комментарии60
Экономика , Видео , Анатолий Антонов , ООН , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Северный морской путь движется к президентской цели
Северный морской путь движется к президентской цели3
В России резко подорожала гречка
В России резко подорожала гречка2
Украина готовится к распродаже госсобственности
Украина готовится к распродаже госсобственности2
Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма
Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма2
Китай выразил США протест
Китай выразил США протест15
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть