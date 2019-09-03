В США захотели добывать российский газ

Американские компании заинтересованы в совместных с Россией проектах по добыче газа на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».

Он отметил, что американские компании сохраняют интерес к российскому рынку и высокий объем инвестиций в Россию, несмотря на санкции. Помимо месторождений газа на Сахалине и Ямале их, в частности, интересует пищевая промышленность, целлюлозное производство, добыча морепродуктов и туризм.

Антонов указал на то, что компании США заинтересованы не только в инвестициях в «традиционный» регион Западной и Центральной России, но также в Дальний Восток. По словам дипломата, торговый оборот между странами растет.

В 2018 году он составил 27,5 миллиарда долларов, что на 13 процентов больше, чем годом ранее, когда он достигал объема в 24 миллиарда. В 2019-м сохраняется положительная динамика, отметил Антонов, и объем торговли между странами за первые полгода уже составил 13,8 миллиарда долларов.