Трутнев отметил важность «Улицы Дальнего Востока»

Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.

"В пятый раз мы вместе с вами создаем "Улицу Дальнего Востока". Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим", — подчеркнул на открытии Трутнев.

Он добавил, что в регионе сейчас строятся новые производства, привлечено более 600 миллиардов рублей инвестиций, что даёт мощный импульс развитию экономики и социальной инфрас