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Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ 

РИА Новости + ещё 1 16 часов назад
Трутнев отметил важность «Улицы Дальнего Востока»
Фото: РИА Новости
Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
"В пятый раз мы вместе с вами создаем "Улицу Дальнего Востока". Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим", — подчеркнул на открытии Трутнев.
Он добавил, что в регионе сейчас строятся новые производства, привлечено более 600 миллиардов рублей инвестиций, что даёт мощный импульс развитию экономики и социальной инфрас