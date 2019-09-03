На ВЭФ-2019 заработало «Пространство доверия»

С 3 по 6 сентября на площадке V Восточного экономического форума будет работать тематическая зона «Пространство доверия», объединяющая проекты Фонда Росконгресс — территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум».

Проект направлен на интеграцию инновационных технологий в социальную сферу и выстраивание диалога между участниками разных направлений Форума. Лаборатория «Инносоциум» также работает над формированием социальной повестки, развитием молодежного предпринимательства и женского лидерства.

Первый день работы «Пространства доверия» будет посвящен развитию человеческого потенциала, инвестициям и работе с некоммерческим сектором. В ходе дискуссий эксперты обсудят факторы влияющие на укрепление человеческого капитала, а также укрепление экономического роста и единства народов. Также в рамках стартового дня будут представлены технологические решения по улучшению качества жизни граждан.

Вопросы образования, культуры и инноваций будут обсуждаться во второй день работы площадки. Участникам Форума презентуют инновационные проекты и перспективные бизнес-идеи победителей конкурса Business Priority, проводимого в рамках «Территории инноваций». Также на площадке состоится «Питч-сессия наоборот», в рамках которой спонсоры и инвесторы крупных фондов, представители власти и бизнес-элиты ответят на острые вопросы от представителей стартапов.

Ключевым