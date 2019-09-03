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Торговля растет. Китайская повестка ВЭФ отличается разнообразием 

Российская Газета 6 часов назад
Чем займется китайская делегация на ВЭФ
Фото: РИА Новости
На открывающемся 4 сентября во Владивостоке 5-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) китайская делегация традиционно станет одной из крупнейших, а повестка российско-китайского сотрудничества будет, как обычно, одной из наиболее заметных. Делегация из КНР едет на нынешний форум во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа. В рамках форума с ним проведет переговоры президент РФ Владимир Путин. Вместе с китайским вице-премьером приедет большая группа предпринимателей. "Китайская сторона будет, в частности, представлена такими крупными игроками, как Alibaba и Банк Китая", — сообщил торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин. По его словам, в рамках ВЭФ будут обсуждены новые инвестиционные проекты, пройдет российско-китайский бизнес-форум.
Пожалуй, самым заметным событием станет встреча сопредседателей созданной в 2016 году Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Именно эта встреча задаст тон китайской повестке дня российского форума. Наибольшее внимание будет уделено вопросам приграничного и межрегионального взаимодействия.
Это неудивительно, ведь последние два года Россия и Китай проводят перекрестные годы межрегионального взаимодействия. Когда они только открывались, заместитель председателя правительства России, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев особо выделил перспективность межрегионального сотрудничества в сферах сельского хозяйства и инфраструктуры. Спустя два года выяснилось, что полпред как в воду глядел. В нынешнем году Россия и Китай завершили наведение двух мостов через Амур, а наращивание поставок российской сельхозпродукции в КНР в 2018-2019 годах стало притчей во языцех.
В плане сельхозпоставок перспективы сотрудничества более чем радужные, рассказал торгпред России в КНР. Так, по его словам, Россия практически вчетверо в ближайшие три-четыре года увеличит поставки сои в Китай.
"По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год, — отметил он. — В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 миллиона тонн в год".
Он подчеркнул, что новые возможности для поставок российской сои в КНР появились на фоне американо-китайского торгового конфликта.
"Китай обеспечивает до 90 процентов потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР снижаются, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию, это в том числе и Россия", — пояснил он.
Торгпред также отметил, что Россия постоянно расширяет структуру поставок сельхозпродукции в КНР. "В начале года начались поставки замороженного мяса птицы из России, — рассказал Инюшин. — Российская мороженая птица в том числе поставляется для сети "Макдоналдс" в Китае. Пошли первые поставки молока. В июне подписаны протоколы по допуску новых видов продукции: например, по допуску ячменя на китайский рынок. Ведутся активные переговоры по поставкам российской свинины".
Вместе с тем появляются и новые точки роста межрегионального взаимодействия. Наблюдатели уверены, что интересной площадкой для развития приграничного и межрегионального взаимодействия станет новая зона свободной торговли (ЗСТ) в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Ее открыли 30 августа — как будто специально под ВЭФ. Несомненно, что российской стороне на форуме будет интересно узнать о подробностях новой ЗСТ и обсудить перспективы присутствия в ней российских компаний. Общая площадь новой зоны составляет 119,85 квадратного километра. Территориально она разбита на три кластера. Один, площадью 79,86 квадратного километра, расположен в Харбине. Еще по одному находятся в пограничных городах Хэйхэ и Суйфэньхэ (площади ЗСТ в этих районах составляют примерно по 20 квадратных километров).
Харбинская часть зоны свободной торговли сосредоточится на сотрудничестве с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов и туризма. В задачи кластера ЗСТ в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства экологически чистой продукции, а также модернизация пограничной инфраструктуры. Кластер в Суйфэньхэ будет в основном заниматься импортом леса и зерновых.
Согласно официальным документам, в течение ближайших трех — пяти лет в новой СЗТ будет сформирован эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории зон свободной торговли существенно облегчат процесс регистрации иностранного бизнеса, разрешат присутствие компаний, предоставляющих платные образовательные услуги, со стопроцентным иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрациям ЗСТ разрешат самим разрабатывать поощрительные меры для привлечения иностранного капитала.
Предполагается и постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли. В Китае надеются, что все эти меры придадут новый импульс сотрудничеству с его северным стратегическим партнером — Россией.
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Экономика , Восточный экономический форум , Юрий Трутнев , Ху Чуньхуа , Владимир Путин , Бэнк Оф Чайна , McDonald's , Госсовет КНР , Правительство РФ , Alibaba
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