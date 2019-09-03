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Накануне ВЭФ. Российско-китайский форум СМИ и открытие «Улицы Дальнего Востока» 

ТАСС 3 сентября 2019
Накануне ВЭФ
Фото: ТАСС
Российско-китайский форум СМИ и торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" состоятся в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ) в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщил организатор форума — фонд "Росконгресс". Кроме того, в этот день состоится международная научная конференция, посвященная российско-китайским отношениям.
V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". Среди почетных гостей — президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Форум СМИ России и Китая

Одним из главных событий нулевого дня ВЭФ станет пятый форум СМИ России и Китая, в котором примут участие представители ведущих средств массовой информации, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
"Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Участники форума обсудят вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа", — сообщил фонд "Росконгресс".
Российско-китайские медиафорумы традиционно проводятся на полях крупных международных мероприятий. Так, в 2017 году третий форум СМИ России и Китая состоялся в Москве в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. В 2018 году четвертый медиафорум прошел в Шанхае во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в КНР.
В рамках форума состоится пленарное заседание и две параллельные сессии: "Традиционные медиа в эру digital — перестроение бизнес-моделей и новые точки роста" и "Будущее телевидения: эфир, онлайн, Smart-TV, обмен контентом". С ключевым докладом на форуме выступит генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он расскажет о возможностях и угрозах для традиционных медиа в эпоху цифровой трансформации.

Открытие "Улицы Дальнего Востока"

Не менее заметным станет открытие на набережной ДВФУ выставки "Улица Дальнего Востока", где регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) представляют свои достижения и потенциал. "На выставке "Улица Дальнего Востока" представлены уникальные особенности 11 регионов ДФО, их экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции и инвестиционные проекты.
На "Улице Дальнего Востока" организованы ежедневные концертные программы субъектов ДФО, пройдут показы кассовых российских фильмов и конкурс поварского искусства "Мастер-шеф УДВ", — сообщил фонд "Росконгресс".
Так, при поддержке министерства сельского хозяйства там будут работать фестиваль "Таежные промыслы" и рыбный рынок, где посетители смогут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока. В павильоне "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации" молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями госкорпораций и крупных IT-компаний расскажут об исследованиях и разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров госкорпораций.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития представят экспозицию "Дальневосточная деревня". Ее гости могут получить консультацию по программе "Дальневосточный гектар", ознакомиться с реализованными в рамках этой программы проектами, попробовать и купить продукцию, которую произвели получатели земли на своих участках: березовый сок, мед, дикоросы, натуральное мороженое и ягоды. Кроме того, на набережной ДВФУ в рамках "Улицы Дальнего Востока" пройдет конкурс обаяния и таланта "Краса Дальнего Востока 2019", а в спортивную программу выставки войдут парусная регата, международный турнир по мас-рестлингу и "Игры территорий Дальнего Востока".

Российско-китайские отношения

Еще одним событием, посвященным сотрудничеству двух стран, станет международная конференция "Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР". "Конференция
станет крупнейшим научным событием в России, посвященным 70-летию образования Китайской Народной Республики. В ее работе примут участие ведущие российские и китайские историки, руководители вузов, исследовательских институтов и научных центров. Также состоится открытие историко-документальной выставки, приуроченной к 70-летию образования КНР", — говорится в сообщении.
С приветственным словом на пленарном заседании выступят, в частности, вице-президент Китайской академии общественных наук, гендиректор Института исторических исследований Китая Гао Сян и вице-президент Ассоциации бывших дипломатов Китая, профессор Дипломатической академии Чжоу Сяопэй. Участники конференции будут обсуждать различные аспекты международных отношений: историю развития, перспективы сотрудничества в сфере высшего образования, культуры, экономики, а также его новые направления. Конференция будет проходить в течение всего дня.

Культура и спорт

Жемчужиной культурной программы, которая начнется в нулевой день ВЭФ, станет выставка полотна итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", которое будет представлено в отделении Сбербанка в ДВФУ с 3 по 5 сентября. Жители Дальнего Востока смогут впервые увидеть картину из собрания знаменитой флорентийской Галереи Уффици. С 8 сентября по 6 ноября картину можно будет увидеть в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года — в Эрмитаже, который станет главной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 14 по 16 ноября.
Не менее значимой станет выставка картины Федора Решетникова "Опять двойка", которая будет представлена во Владивостоке впервые. Выставка в Приморской картинной галерее, которая пройдет с 3 сентября по 10 ноября, станет частью культурной программы ВЭФ и будет созвучна началу учебного года. В экспозиции будет развернут комментарий, представляющий контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в фактах, датах и произведениях литературы.
Кроме того, в рамках культурной программы форума в кампусе ДВФУ будет развернут проект, который с помощью виртуальной реальности продемонстрирует применение новых технологий в искусстве и позволит познакомиться с крупнейшими представителями русского авангарда — Наталией Гончаровой и Казимиром Малевичем, а также классическим пейзажистом Иваном Шишкиным.
В рамках спортивной программы во вторник начнется международный турнир по игре го на кубок V ВЭФ. "Среди делегатов и почетных гостей турнира — руководители корейских ассоциаций го, а также члены бизнес-клуба го Индии, впервые приехавшие в Россию для участия в соревновании. Помимо классических соревнований, почетные гости турнира протестируют VR-го, проведя первый в истории виртуальный матч", — сообщил фонд "Росконгресс". Кроме того, члены оргкомитета — гендиректор Росгеологии Сергей Горьков и CEO Polymetal International Виталий Несис — запустят часы обратного отсчета к старту 41 чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.
Еще одним крупным событием нулевого дня форума станет этап мирового тура по керлингу WTC Pacific Ocean Cup, в котором примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии. Он начнется 3 сентября и продлится в течение нескольких дней.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Казимир Малевич , Нарендра Моди , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Федор Решетников , Сергей Горьков , Наталия Гончарова , Виталий Несис , Сандро Боттичелли , Иван Шишкин , Константин Чуйченко , Си Цзиньпин , Сергей Михайлов , Владимир Путин , Эрмитаж , Всемирный торговый центр , Сбербанк России , РАН , Правительство РФ , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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