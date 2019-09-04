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Украинцев припугнули полноценным блэкаутом 

Рамблер 3 часа назад
Украине грозит энергетический блэкаут уже зимой, а она занимается абсурдом, заявил «Фактам» финансовый аналитик Алексей Кущ.
В последний день 2019 года истекает срок действия газовых договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом». Кущ объяснил, что их непродление, неподписание новых либо подписание на невыгодных условиях приведет к тому, что Россия по меньшей мере резко сократит транзит газа, и на Украине возникнет его дефицит.
«Ситуация грозит полноценным блэкаутом зимой», — убежден экономист.
По его словам, Украину нужно спасать, однако пока ее власти занимаются абсурдом — реэкспортом, которого по большому счету нет, российского газа из Чехии, Польши, Швейцарии, Люксембурга.
Американский сжиженный природный газ, о покупке которого Украина договорилась с Польшей, Кущ отказался признать «палочкой-выручалочкой» — его объемов не будет достаточно для кардинального изменения ситуации.
Экономика , Видео , Нафтогаз , Газпром
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