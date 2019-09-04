Премьер Индии по-русски поблагодарил Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс «Звезда».

Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике. pic.twitter.com/jnejwV1NXv— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2019 Моди написал, что «глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс „Звезда“, который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике».

Также в ходе переговоров с Владимиром Путиным Моди поблагодарил российского лидера за вручение ордена Андрея Первозванного, передает ТАСС.

«Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами. И это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства пригласил индийского премьера на юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование состоится в Москву в мае 2020 года.

Нарендра Моди в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Он вместе с Путиным ознакомился с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на комплексе «Звезда».

В Кремле отмечали важность посещения Путиным и Моди «Звезды» в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в перспективе построенные суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию».

Дальневосточный завод «Звезда» был образован в 1954 году. В 2013 году президент России поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования.