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Премьер Индии по-русски поблагодарил Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 2 часа назад
Премьер Индии по-русски поблагодарил Путина
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в Twitter сообщение на русском языке, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за совместный визит на судостроительный комплекс «Звезда».
Моди написал, что «глубоко тронут щедрым жестом со стороны президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс „Звезда“, который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике».
Также в ходе переговоров с Владимиром Путиным Моди поблагодарил российского лидера за вручение ордена Андрея Первозванного, передает ТАСС.
«Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами. И это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии», — сказал он.
Кроме того, глава российского государства пригласил индийского премьера на юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование состоится в Москву в мае 2020 года.
Нарендра Моди в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Он вместе с Путиным ознакомился с ходом работ по модернизации производства и модельным рядом перспективных судов на комплексе «Звезда».
В Кремле отмечали важность посещения Путиным и Моди «Звезды» в контексте как энергетического сотрудничества, так и потенциала этой судоверфи по выполнению военных заказов.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в перспективе построенные суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию».
Дальневосточный завод «Звезда» был образован в 1954 году. В 2013 году президент России поручил создать на его базе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования.
Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с Роснефтью. В данный момент на судоверфи работают 3 тыс. человек.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Нарендра Моди , Владимир Путин , ДВЗ Звезда , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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