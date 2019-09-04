Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
66.54
73.06
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.20
72.80
Индексы и котировки Brent
58.52
+0.21 Золото
1538.69
+0.01 РТС
1324.89
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1016
–0.0084
20.08
1.1100
01.09
21.08
09.08

Россия подтвердила готовность к переговорам с Украиной и ЕК по газу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 5 часов назад
Россия готова к переговорам с Украиной и ЕК по газу
Фото: РИА Новости
Минэнерго России подтверждает готовность провести трехсторонние консультации с коллегами из Еврокомиссии (ЕК) и с Украины по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.
«Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время», — приводит ТАСС слова Новака.
Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре.
«Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи», — заключил Новак.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ На Камчатке решено создать новый туристический кластер На Камчатке решено создать новый туристический кластер Украина встречает зиму без угля и газа Украина встречает зиму без угля и газа
Экономика , Александр Новак , Еврокомиссия , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Индия задумали строить самолеты
Россия и Индия задумали строить самолеты
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
Путин назвал Индию ключевым партнером России
Путин назвал Индию ключевым партнером России
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Украина готовится к распродаже госсобственности
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение