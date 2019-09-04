Россия готова к переговорам с Украиной и ЕК по газу

Россия подтвердила готовность к переговорам с Украиной и ЕК по газу

Минэнерго России подтверждает готовность провести трехсторонние консультации с коллегами из Еврокомиссии (ЕК) и с Украины по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума. «Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время», — приводит ТАСС слова Новака. Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре. «Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи», — заключил Новак.