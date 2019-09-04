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Какие изменения ожидают сферу ЖКХ 

Парламентская газета 5 часов назад
Сферу ЖКХ ожидают изменения
Фото: АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ «МОСКВА»
До Нового года Государственная Дума планирует рассмотреть около 30 законопроектов в сфере ЖКХ. Если по некоторым из них депутаты будут голосовать во втором и третьем чтениях, то по большинству обсуждение только предстоит.
Сейчас на рассмотрении думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ находится 56 проектов федеральных законов, работа над которыми не завершена, из них 10 — палата приняла в первом чтении. По словам первого зампреда комитета Сергея Пахомова, до конца 2019 года Госдума рассмотрит около десяти изменений в Жилищный кодекс. Прежде всего это исполнение поручений президента в части сокращения непригодного для проживания жилого фонда, и предписаний Конституционного суда законодателю по уточнению норм оплаты за коммунальные услуги.
«Нужно признать, что за последние годы была нарушена стабильность правового регулирования в сфере ЖКХ, теперь мы подходим к законодательной работе более ответственно, широко обсуждаем социально-чувствительные инициативы до внесения в Государственную Думу, а в ходе рассмотрения законопроектов приходим к межфракционному согласию», — подчёркивает Пахомов.
ЕПД избавит от путаницы
Прозрачность расчётов должен повысить единый платёжный документ (ЕПД), который устранит путаницу с квитанциями, будет понятен всем жильцам и поможет им решить проблемы задолженности. Проект поправки в статью 155 Жилищного кодекса в Госдуму внесла в середине июня группа депутатов от «Единой России».
«Мы постараемся максимально ускориться по этому очень нужному законопроекту, — обещает Пахомов. — Думаю, мы просто обязаны в осеннюю сессию его принять полностью, тем более, все соответствующие положительные отзывы у нас в наличии».
Небольшая, но необходимая поправка разрешает включать в общий платёжный документ всех отдельных получателей платы за коммунальные услуги. Это шаг в сторону упрощения оплаты, который сводит удобство потребителя с необходимостью платить многим поставщикам коммунальных услуг, говорит заместитель гендиректора ассоциации «ЖКХ и Городская среда» Дмитрий Гордеев.
«У нас возникли два противоположных вектора — хотели перейти на прямые договоры, но нарвались на разные платёжные документы, — отметил эксперт. — Ведь пока что тем собственникам, которые перешли на прямые договоры, вместо платёжки от одного исполнителя коммунальных услуг приходит до пяти — отдельно за газ, тепло, холодную и горячую воду, вывоз твёрдых коммунальных отходов. Обязательно должна быть возможность считывать всё в машинном виде с помощью QR -кода или штрих-кода».
Делегат от этажа
Также из повестки на осеннюю сессию Гордеев выделил законопроект об общем собрании собственников в виде конференции. Он даст возможность избегать ситуаций, когда важные для всего дома решения, например, о смене управляющей организации, невозможно принять.
«Документ много раз обсуждался и с Правительством, и Администрацией Президента при подготовке ко второму чтению. Он позволяет в многоквартирных домах проводить не одно большое собрание собственников помещений, что зачастую нереально, а выбирать делегатов от одного или нескольких этажей в подъезде, которым доверяют соседи. На проведение таких мини-собраний даётся полгода. А если жильцы ошибутся и выберут некомпетентного или непорядочного человека, то они могут в любой момент переизбрать своего делегата и отправить протокол в совет дома», — разъясняет представитель ассоциации «ЖКХ и Городская среда».
Вся информация по решениям собраний будет отображаться в едином месте — в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Это позволит избавиться от отсутствия кворума и исключит мошенничество, в том числе предоставление фальшивых протоколов собрания.
Газовая плита — это вам не телевизор
Не менее важна и ясность с обслуживанием внутриквартирного газового оборудования, которое могут включить в требования договора с управляющей компанией, считает Дмитрий Гордеев. Проект поправок в статью 161 Жилищного кодекса принят в первом чтении ещё в апреле 2018 года.
«Тут речь идёт о безопасности сотен людей, которая может быть под угрозой из-за одного нерадивого соседа. Не все жильцы заключают договоры со специализированными организациями, которые обслуживают газовые плиты и колонки, а правовой статус этих агрегатов сейчас такой же, как и у телевизоров», — констатировал эксперт.
Теперь роль координатора хотят возложить на управляющие организации, которые пока что отвечают только за общее имущество, в состав которого входит внутридомовое газовое оборудование.
«Сложность этого законопроекта в том, как «скрестить» договорные отношения по общему имуществу и централизованное обслуживание газовых плит», — отмечает Гордеев.
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Комментарии4
Экономика , Дмитрий Гордеев , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума
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