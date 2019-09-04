Отстаем от Запада: почему российские женщины не работают

В России работают чуть больше половины экономически активных женщин. Остальные не могут устроиться из-за трудовой дискриминации, указывают аналитики. В Европе наблюдается противоположная ситуация: в Швеции трудоустроены почти 80% женщин, в то время как треть мужчин не торопятся искать работу. Между тем тренд на феминизацию экономики пришел даже в Саудовскую Аравию, где женщинам официально разрешили работать без согласия мужчин.

За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата . При этом аналогичный показатель среди мужчин был на порядок выше и составил 67,8%.

Между тем уровень безработицы среди представительниц слабого пола не достигает отметки в 4,7%, в то время как среди мужчин он подбирается вплотную к 5%. Подобная динамика может быть связана со спадом экономической активности и массовыми увольнениями персонала, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, женщины традиционно попадают в категорию дискриминируемых сотрудников.

«Такая тенденция связана с несколькими причинами: женщины при рождении ребенка выпадают на несколько лет из работы и вынуждены ухаживать за нетрудоспособными родственниками. Кроме того, женщин в России количественно больше, чем мужчин», — отмечает эксперт, добавляя, что в некоторых регионах проблема носит структурный характер.

К примеру, на Северном Кавказе работают в основном только мужчины, в то время как женщины занимаются домашним хозяйством.

«В этом регионе уровень безработицы достаточно высок, поэтому работу получают, если таковую удается найти, в подавляющем большинстве мужчины», — обращает внимание аналитик.

В руководящих позициях гендерное неравенство проявляется еще чаще. По данным международной организации Grant Thornton International, в этом году в России лишь четверть всех высших управленческих позиций занимали представительницы слабого пола.

В большинстве случаев женщины входили в совет директоров в компаниях, предоставляющих услуги в сфере туризма и торговли (около 27%). При этом меньше всего женщин на руководящих постах было в нефтегазовых и IT-компаниях. Также сравнительно мало девушек наблюдается на госслужбе, утверждали эксперты.

Феминизация экономики

Согласно свежему исследованию Всемирного банка , только шесть стран мира не разделяют население по половому признаку. В число лидеров вошли страны Европы: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Они получили от банка максимальные 100 баллов.

Специалисты организации исследовали уровень равенства в странах по восьми признакам: оплата труда, трудоустройство, наличие собственного бизнеса, управление активами, принадлежащими женщинам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также наличие семьи и детей.

Между тем наибольшего прогресса в преодолении гендерного неравенства в последние пять лет удалось достичь Швеции. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Стокгольм обгоняет все развитые страны по трудовой занятости женщин: за прошлый год в государстве были трудоустроены 78% шведок.

При этом у мужчин аналогичный показатель не превышал 57%. Больше всего женщин работают в бюджетном секторе страны. Так, численность женщин-министров в правительстве составляет 55%, в парламенте — 57%. Также много женщин работают в сфере образования и услуг.

Похожий тренд наблюдается и в соседней Финляндии. Правительство страны еще в 1987 году приняло закон о равенстве полов, которые регулирует правовые отношения сотрудника и работодателя.

Например, коммерческие компании обязаны предоставлять в правительство обзор зарплат, в котором указаны жалования женщин и мужчин на одинаковых должностях. Также в госорганах действуют квоты, которые регулируют количество женщин и мужчин. Во всех госструктурах должно быть одинаковое количество представителей обоих полов.

«Для всех Скандинавских стран, за исключением Норвегии, характерен тренд на феминизацию труда. Это связано с тем, что экономика этих государств заточена на сферу услуг, которая требует более «женских навыков», таких как скрупулезность, внимательность и терпение», — объясняет Александр Сафонов.

В США крупные корпорации также взяли тренд на искоренение гендерного неравенства. Так, крупнейшие финансовые компании Light Speed, Interactive Brokers и Merrill Edge просят свои HR-отделы нанять на позиции финансовых консультантов и брокеров женщин.

Таким способом корпорации пытаются нарастить клиентскую базу за счет привлечения потребителей, которые хотят «видеть разнообразие».

«Подобная стратегия не лишена смысла, поскольку до сих пор большинство клиентов в брокерских компаниях — это мужчины. Поэтому наличие женщины на вакансии консультанта может серьезно увеличить приток новых покупателей», — указывает Сафонов.

Всего же, по данным статистики Бюро переписи населения США, в Штатах в 2017 году были трудоустроены 67% женщин. Причем лучше всего механизм гендерного равенства работал штатах Нью-Йорк, Флорида и Пенсильвания.

Примечательно, что право на профессиональную реализацию начали предоставлять и женщинам в странах Ближнего Востока. В августе текущего года король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд разрешил женщинам устраиваться на работу без разрешения мужчины-опекуна. Кроме того, в трудовом кодексе страны появилась отметка о том, что «работник» может быть как женщиной, так и мужчиной, а оплата труда не зависит от пола кандидата.

Вдобавок работодателям будет запрещено увольнять или угрожать увольнением женщине во время беременности или декретного отпуска, который составляет 180 дней.

Новые правила являются частью масштабной концепции развития страны Vision-2030. В частности, она предлагает увеличение производительности труда за счет привлечение дополнительных человеческих ресурсов.

Глобальный уход от гендерного неравенства обусловлен рядом причин.

«За последние десятилетия экономика перешла от сырьевой зависимости к развитию сфер продаж и услуг. В итоге запрос на рабочую силу изменился и большинство обязанностей женщины выполняют наравне с мужчинами», — объясняет Сафонов.

Но полностью преодолеть гендерный разрыв по прогнозам удастся не ранее, чем через 200 лет.