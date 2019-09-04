Паника на рынках: центробанки рекордно снижают ставки

Из-за того, что перспективы глобального роста являются самыми низкими со времени последнего финансового кризиса, центральные банки начали снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику. Об этом пишет «Вести. Экономика».

По данным издания, в значительной части Южной Америки, Европы, Азии и на Ближнем Востоке производство переживает глобальный структурный спад, который еще больше усугубила торговая война США и Китая.

«Только в августе ЦБ 37 стран с формирующейся экономикой снизили ставки 14 раз, причем не обошлось без сюрпризов. Так, например, от ЦБ Мексики и Таиланда рынок не ожидал смягчения», — отмечается в статье.

При этом еще в 2018 году центробанки развивающихся стран, наоборот, повышали ставки, пытаясь остановить падение своих валют на фоне укрепляющегося доллара.

Издание напомнило, что глобальная экономика так и не смогла оправиться от кризиса 2008 г, кроме того, почти во всем мире наблюдается падение доходов и, как следствие, потребления.

«Никто не знает, какой выход есть в текущей ситуации, но мировые ЦБ по-прежнему стараются решать проблемы привычным путем — смягчением политики, хотя примеры Японии и Европы показывают, что эти действия не дают ожидаемого результата», — говорится в статье.

По данным издания, Банк России также перешел к снижению ставок.