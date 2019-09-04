Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
66.54
73.06
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.20
72.80
Индексы и котировки Brent
58.52
+0.21 Золото
1538.69
+0.01 РТС
1324.89
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1016
–0.0084
20.08
1.1100
01.09
21.08
09.08

Глава Роскачества заговорил на ВЭФ о шаурме и чипсах 

Primpress + ещё 1 2 часа назад
Глава Роскачества заговорил на ВЭФ о шаурме и чипсах
Фото: РИА Новости
Стало известно, что в следующем году Роскачество проверит шаурму, картофель фри и чипсы. Об этом в инстервью ТАСС рассказал глава Роскачества Максим Протасов, сообщает PRIMPRESS.
«Да, исследование шаурмы будет. Ранее мы исследовали бургеры, это вызвало широкий общественный резонанс, и, конечно, мы будем проверять все то, что еще относится к категории фаст-фуда, быстрого питания», — заявил Протасов.
По его словам, проверку фаст-фуда включили в план на 2020 год. Уже после шаурмы, во второй половине следующего года проверку пройдет картофель фри и чипсы.
К слову, ранее руководитель Роскачество уже заявил, что в ближайшее время проверку пройдут такие продукты как мука, чай, овсянка, хлебцы, макароны и клубничные йогурты.
Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
Primpress: последние новости
Премьер-министр Индии вновь отличился во время пребывания в Приморье Премьер-министр Индии вновь отличился во время пребывания в Приморье «Рисуй как Боттичелли»: праздник искусства пройдет во Владивостоке «Рисуй как Боттичелли»: праздник искусства пройдет во Владивостоке Путин обрадовал всех неработающих пенсионеров Путин обрадовал всех неработающих пенсионеров
Экономика , Восточный экономический форум , Максим Протасов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Индия задумали строить самолеты
Россия и Индия задумали строить самолеты
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
Путин назвал Индию ключевым партнером России
Путин назвал Индию ключевым партнером России
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Украина готовится к распродаже госсобственности
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение