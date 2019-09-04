Глава Роскачества заговорил на ВЭФ о шаурме и чипсах

Стало известно, что в следующем году Роскачество проверит шаурму, картофель фри и чипсы. Об этом в инстервью ТАСС рассказал глава Роскачества Максим Протасов , сообщает PRIMPRESS.

«Да, исследование шаурмы будет. Ранее мы исследовали бургеры, это вызвало широкий общественный резонанс, и, конечно, мы будем проверять все то, что еще относится к категории фаст-фуда, быстрого питания», — заявил Протасов.

По его словам, проверку фаст-фуда включили в план на 2020 год. Уже после шаурмы, во второй половине следующего года проверку пройдет картофель фри и чипсы.

К слову, ранее руководитель Роскачество уже заявил, что в ближайшее время проверку пройдут такие продукты как мука, чай, овсянка, хлебцы, макароны и клубничные йогурты.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.