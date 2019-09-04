Глава Роскачества заговорил на ВЭФ о шаурме и чипсах 

Стало известно, что в следующем году Роскачество проверит шаурму, картофель фри и чипсы. Об этом в инстервью ТАСС рассказал глава Роскачества Максим Протасов, сообщает PRIMPRESS.
«Да, исследование шаурмы будет. Ранее мы исследовали бургеры, это вызвало широкий общественный резонанс, и, конечно, мы будем проверять все то, что еще относится к категории фаст-фуда, быстрого питания», — заявил Протасов.
По его словам, проверку фаст-фуда включили в план на 2020 год. Уже после шаурмы, во второй половине следующего года проверку пройдет картофель фри и чипсы.
К слову, ранее руководитель Роскачество уже заявил, что в ближайшее время проверку пройдут такие продукты как мука, чай, овсянка, хлебцы, макароны и клубничные йогурты.
Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.