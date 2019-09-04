Путин показал Моди уникальный ледокол

Путин продемонстрировал новый ледокол

По данным издания, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал лидерам стран о модернизации завода и перспективах создания уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности. В свою очередь Путин продемонстрировал Моди модель ледокола.

«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту», — цитирует газета слова президента России.

В свою очередь Нарендра Моди в своем аккаунте в Twitter разместил сообщение на русском языке, в котором поблагодарил Владимира Путина за поездку на судостроительный комплекс.

«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. По данным ТАСС, в Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди «Звезды». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию».