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Путин продемонстрировал новый ледокол 

Рамблер + ещё 6 8 минут назад
Путин показал Моди уникальный ледокол
Фото: РИА Новости
С макетом нового ледокола президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ознакомились во время посещения дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал лидерам стран о модернизации завода и перспективах создания уникального сухого дока, который позволит строить корабли любой размерности. В свою очередь Путин продемонстрировал Моди модель ледокола.
«Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины: до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту», — цитирует газета слова президента России.
В свою очередь Нарендра Моди в своем аккаунте в Twitter разместил сообщение на русском языке, в котором поблагодарил Владимира Путина за поездку на судостроительный комплекс.
«Я глубоко тронут щедрым жестом со стороны Президента Путина посетить вместе со мной судостроительный комплекс «Звезда», который будет вносить огромный вклад в развитие судоходства в Арктике», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Премьер Индии в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме, который проходит на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. По данным ТАСС, в Кремле ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди «Звезды». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в перспективе построенные здесь суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию».
Комментарии3
Экономика , Другое , Восточный экономический форум , Нарендра Моди , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть
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