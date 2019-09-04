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Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море 

РИА Новости 3 часа назад
В Черном море будут выращивать дораду
Фото: РИА Новости
Россия планирует начать выращивать рыбу дорада в Черном море, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах Восточного экономического форума.
"Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море", — сказал он.
По его словам, институты Росрыболовства уже готовы предоставить возможность для выращивания этой рыбы. Со стороны рыбаков также наблюдается интерес — сейчас ведомство ведет переговоры с тремя предприятиями, уточнил Савчук.
Росрыболовство также рассчитывает привлечь в проект по выращиванию дорады крупных российских предпринимателей.
"Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть", — добавил Савчук.
Дорада — популярная у россиян рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.
"Ее (средиземноморскую дораду — ред.) частично заменила турецкая, а частично гости перешли на другие, более доступные для закупки сорта", — прокомментировал гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Комментарии1
Экономика , Восточный экономический форум , Максим Ползиков , Петр Савчук , Росрыболовство , РИА Новости
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