В Черном море будут выращивать дораду

Росрыболовство планирует выращивать дораду в Черном море

Россия планирует начать выращивать рыбу дорада в Черном море, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном море", — сказал он.

По его словам, институты Росрыболовства уже готовы предоставить возможность для выращивания этой рыбы. Со стороны рыбаков также наблюдается интерес — сейчас ведомство ведет переговоры с тремя предприятиями, уточнил Савчук.

Росрыболовство также рассчитывает привлечь в проект по выращиванию дорады крупных российских предпринимателей.

"Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы сейчас их пытаемся вернуть", — добавил Савчук.

Дорада — популярная у россиян рыба рода спаров. После введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену.

"Ее (средиземноморскую дораду — ред.) частично заменила турецкая, а частично гости перешли на другие, более доступные для закупки сорта", — прокомментировал гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.