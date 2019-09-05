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Индия одолжит России беспрецедентно много денег 

Lenta.ru + ещё 12 4 часа назад
Индия одолжит России беспрецедентно много денег
Фото: РИА Новости
Индия откроет для России кредитную линию в объеме миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС.
По его словам, такой кредит другой стране — беспрецедентный случай для Индии, и он придаст новую динамику и «развитию экономической дипломатии, и развитию связей между регионами наших дружественных государств».
В общей сложности Россия и Индия заключили 50 соглашений об инвестициях объемом пять миллиардов долларов. Они коснутся энергетики, здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли.
Условия кредитной линии Моди не уточнил. Между тем в 2016-м и 2017 годах Москва выдала Индии кредит в размере 7,6 миллиарда долларов. Он предназначен для строительства АЭС «Куданкулам» и должен быть погашен в течение десяти лет.
Ранее сообщалось, что для переговоров 11-13 августа перед ВЭФ Индия направила во Владивосток самую представительную в своей истории делегацию. Во время переговоров стороны затронули проекты в области добычи редкоземельных металлов, природного газа, туризма и сельского хозяйства. Также обсуждался экспорт российского леса.
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Комментарии1
Экономика , Восточный экономический форум , Нарендра Моди , ИТАР-ТАСС
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