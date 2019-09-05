Индия одолжит России беспрецедентно много денег

Индия откроет для России кредитную линию в объеме миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди , передает ТАСС.

По его словам, такой кредит другой стране — беспрецедентный случай для Индии, и он придаст новую динамику и «развитию экономической дипломатии, и развитию связей между регионами наших дружественных государств».

В общей сложности Россия и Индия заключили 50 соглашений об инвестициях объемом пять миллиардов долларов. Они коснутся энергетики, здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли.

Условия кредитной линии Моди не уточнил. Между тем в 2016-м и 2017 годах Москва выдала Индии кредит в размере 7,6 миллиарда долларов. Он предназначен для строительства АЭС «Куданкулам» и должен быть погашен в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что для переговоров 11-13 августа перед ВЭФ Индия направила во Владивосток самую представительную в своей истории делегацию. Во время переговоров стороны затронули проекты в области добычи редкоземельных металлов, природного газа, туризма и сельского хозяйства. Также обсуждался экспорт российского леса.