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Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг, российский лидер отметил, что сегодня во всем мире именно стартапы, возглавляемые молодыми людьми, являются мощнейшей движущей силой технологического развития. Чтобы не просто увеличивалось число таких стартапов, а чтобы они вырастали и превращались в средние, а затем и крупные компании, мало только обеспечить их законодательно.
"Нужна регуляторная среда, но и эффективные финансовые инструменты. В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд — мы вчера об этом тоже говорили. Согласен с этим предложением", — заявил Путин, говоря о прошедшем в среду заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока.
"Прошу правительство предложить конкретные решения. Тем более, что источники финансирования здесь тоже имеются", — добавил глава государства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Комментарии
Экономика , Другое , Восточный экономический форум , Владимир Путин
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