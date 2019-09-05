Путин предложил создать на Дальнем Востоке венчурный фонд

Президент России Владимир Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд, правительство должно предложить конкретные решения.

Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума в четверг, российский лидер отметил, что сегодня во всем мире именно стартапы, возглавляемые молодыми людьми, являются мощнейшей движущей силой технологического развития. Чтобы не просто увеличивалось число таких стартапов, а чтобы они вырастали и превращались в средние, а затем и крупные компании, мало только обеспечить их законодательно.

"Нужна регуляторная среда, но и эффективные финансовые инструменты. В этой связи предлагаю создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд — мы вчера об этом тоже говорили. Согласен с этим предложением", — заявил Путин, говоря о прошедшем в среду заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока.

"Прошу правительство предложить конкретные решения. Тем более, что источники финансирования здесь тоже имеются", — добавил глава государства.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.