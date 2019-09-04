На Камчатке создадут курорт международного класса

Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов. Ежегодно его будут посещать более 400 тысяч гостей.

Будут работать 12 различных объектов в районе вулканов, тысяча гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги. Общая стоимость проекта — 39,2 миллиарда рублей. 15 миллиардов в него готов вложить инвестор.

"Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность", — отметил Сергей Тырцев.

"Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств", — заявил Сергей Бачин.