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На Камчатке создадут курорт международного класса 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
На Камчатке создадут курорт международного класса
Фото: РИА Новости
Соглашение о создании курорта вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый в Кмчатском крае в рамках V Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатки Владимир Илюхин, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и председатель совета директоров ООО "Парк Три Вулкана" Сергей Бачин. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов. Ежегодно его будут посещать более 400 тысяч гостей.
Будут работать 12 различных объектов в районе вулканов, тысяча гостиничных номеров, 17 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги. Общая стоимость проекта — 39,2 миллиарда рублей. 15 миллиардов в него готов вложить инвестор.
"Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность", — отметил Сергей Тырцев.
"Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для граждан других государств", — заявил Сергей Бачин.
"Благодаря этому проекту дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 миллиардов рублей", — подчеркнула Зарина Догузова.
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Комментарии1
Экономика , Другое , Восточный экономический форум , Зарина Догузова , Сергей Бачин , Владимир Илюхин , Ростуризм
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