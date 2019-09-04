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Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Фото: РИА Новости
Сборная России по сумо выиграла у сборной Японии со счетом 5:2 в матчевой встрече в рамках Восточного экономического форума.
Сумоисты двух стран сразились в Российско-японском доме сумо, работающем на «Улице Дальнего Востока» передает ТАСС.
Команды были составлены из четырех спортсменов и трех спортсменок. В состав сборной России, в частности, входили чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в весе до 115 кг Ацамаз Казиев и серебряный призер чемпионата Европы 2019 года в абсолютной категории Заур Караев
В церемонии открытия матча приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по греко— римской борьбе Александр Карелин, и другие.
Напомним, ранее в среду глава японского правительства Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Станислав Поздняков , Ясухиро Ямасита , Александр Карелин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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