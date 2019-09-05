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Льготная ипотека, повышение зарплат, транспортная доступность: тезисы из выступления Путина на ВЭФ 

Мир24 + ещё 14 5 часов назад
Тезисы из выступления Путина на ВЭФ
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме назвал основные приоритеты развития Дальнего Востока. Это ипотека под 2%, увеличение в два раза зарплат врачам и учителям, транспортная доступность. Глава государства также высказал свое мнение о наиболее актуальных международных проблемах.

Ипотека молодым семьям

Молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых. Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке ниже, чем в среднем по стране — в пять процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно.

Зарплаты врачей и учителей

Нужно адаптировать наши общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. По сравнению с существующими сегодня по стране предлагаю увеличить эти выплаты в целом для Дальнего Востока в два раза.

Транспортная доступность

До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов. Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка региональных и местных самолётов и вертолётов намерены активно задействовать мощности дальневосточных авиационных заводов в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве. Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять своё присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получали бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам.

ДРСМД

Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования.

Россия и Украина

Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил. Что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства.

О протестах

Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право и иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Владимир Путин
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