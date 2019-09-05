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На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство по туризму, Русское географическое общество и туристическая компания RussiaDiscovery на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о развитии в России глэмпингов — формата размещения туристов в условиях дикой природы с максимальными удобствами, сообщили РИА Новости в Ростуризме.
Глэмпинги (от слов "гламурный" и "кэмпинг") — комфортабельные кэмпинги со всеми благами цивилизации: электричеством, душем, удобными кроватями. При этом модули для проживания не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.
"Мы ознакомились с мировым и российским опытом создания и работы глэмпингов и считаем, что именно этот формат размещения туристов сегодня очень актуален для России. Создание глэмпинга не связано с масштабными инвестициями и длительными сроками строительства, что делает их привлекательными для инвесторов и представителей малого и среднего предпринимательства. При помощи глэмпингов мы можем быстро насытить качественной туристической инфраструктурой те места, где о существовании отелей и гостиниц приходится только мечтать", — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов отметил, что увидеть Камчатку, Алтай, Байкал мечтает каждый, но многие туристы не решаются на поездку, так как самые живописные локации, как правило, удалены от цивилизации, и найти там комфортные условия размещения для туристических компаний и индивидуальных туристов непросто.
"Мы крайне заинтересованы в развитии внутреннего туризма и создании современных и комфортных мест проживания, поэтому начали работать над созданием общероссийской сети глэмпингов и занимаемся продвижением этого формата на туристическом рынке России", — уточнил он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.
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Экономика , Восточный экономический форум , Вадим Мамонтов , Зарина Догузова , Ростуризм , Русское географическое общество , РИА Новости
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