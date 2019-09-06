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Путин обещал решить проблему доступности высшего образования для дальневосточников 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Путин решит проблему высшего образования для дальневосточников
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообещал, что государство разработает меры, позволяющие жителям Дальнего Востока получать доступное высшее образование. При этом глава государства обратил внимание на то, что выпускники вузов должны оставаться работать в регионе.
Тема высоких цен на обучение на коммерческой основе в Дальневосточном федеральном университете была поднята на встрече Путина с представителями общественности Дальнего Востока. По мнению президента, доступность высшего образования может быть обеспечена разными способами: как в регионе, так и в других университетах страны. Глава государств напомнил, что данная проблема обсуждалась на нынешней неделе на заседании президиума Госсовета. "Я согласился с теми, кто считает, что у нас количество студентов в основных образовательных центрах в европейской части России превышает потребности этих регионов, в том числе и за счет людей, приезжающих с Дальнего Востока. Приехали, поучились, а потом мало кто возвращается", — сказал Путин.
"Нам нужно создать условия, в том числе за счет расширения бюджетных мест либо с помощью квотирования, с помощью будущих работодателей, чтобы здесь, на месте люди могли получить соответствующее образование, причем нужного качества и уровня, и чтобы они были востребованы на рынке труда в регионе", — подчеркнул президент.
"Мы обязательно будем эти решения принимать", — заверил он.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Владимир Путин
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