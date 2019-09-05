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В России соберут сверхзвуковой самолет с нуля к 2026 году 

Газета.Ru 6 часов назад
«Дорого и ненадежно»: кому нужен сверхзвуковой джет?
Фото: depositphotos.com
В России разрабатывают сверхзвуковой бизнес-джет, который сможет перевозить до восьми пассажиров со скоростью 3000 км/ч. Лайнер российские власти обещают показать к 2026 году и уже начали принимать заказы от стран Персидского залива. Между тем сверхбыстрый полет будет доступен лишь богатым клиентам, которые смогут заплатить за билет более $5 тыс., указывают аналитики. Только подготовительные исследовательские работы по проекту стоили 1,4 млрд рублей. Предыдущие попытки создать сверзвуковой лайнер потерпели фиаско.
Проектированием сверхзвукового бизнес-джета российские инженеры займутся уже в 2022-2026 годах. Именно этих сроков придерживаются в Мипромторге, отметил в интервью «Ведомостям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава ведомства Денис Мантуров.
По задумке министерства, борт будет иметь 16-19 посадочных мест, а его скорость должна составлять не менее 2000-3000 км/ч. Для сравнения: коммерческие лайнеры сейчас летают со скоростью не более 900 км/ч.
Впрочем, и стоить такой лайнер будет на порядок дороже.
Только исследовательские работы, которые ведутся с 2017 года и которыми занимается Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ) и шесть других научных организаций, по словам Мантурова, обошлись примерно в 1,4 млрд рублей.
«Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета», — указывает Мантуров.
Между тем Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) представил на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 макет сверхзвукового делового самолета. Пока организация лишь провела серию опытных экспериментов и определилась с аэродинамической схемой летательного аппарата.
В текущей версии длина борта должна составить 38 метров, а дальность полета — около 6-8 тыс. км. Подобные характеристики позволят лайнеру летать через Атлантику или на другие континенты в два раза быстрее, чем на дозвуковом самолете, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
«Ключевое преимущество сверхзвукового самолета заключается в скорости полета, что позволяет существенно сократить время в пути. Среди бизнес-сообщества подобный джет, безусловно, будет популярен», — считает глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Вокруг света за три часа

Конструкторы начали задумываться о сверхбыстрых и комфортабельных перелетах еще в 1950-х годах. При этом реализовать проект гражданского сверхзвукового самолета удалось лишь в 1970-х, когда появились советский Ту-144 и французский Concorde.
Тем не менее из-за высокой стоимости полета и частых катастроф инженеры решили свернуть проекты. Так, в 1999 году в России свой последний полет совершил сверхзвуковой лайнер Ту-144. Отечественный борт отправился в ангар из-за серии аварий, последняя из которых произошла на подмосковном аэродроме Жуковский. Тогда борт готовили к коммерческой эксплуатации по маршруту Москва — Красноярск, но в ходе испытательного полета загорелся двигатель. Экипаж с трудом смог взять ситуацию под контроль, вывести самолет из пикирования и посадить его.
Также проект потерпел фиаско из-за высоких цен на билет, отмечают эксперты.
Билет регулярного рейса Ту-144 Москва — Алма-Ата стоил 68 рублей, что в советское время составляло почти половину средней зарплаты.
Для сравнения: на пассажирском самолете гражданин мог добраться до пункта назначения за 48 рублей.
Не выдержал испытаний и французский сверхзвуковой лайнер Concord. Самолет в ноябре 2003 года поднялся в небо в свой последний рейс. Хотя борт и развивал невероятную по тем временам скорость свыше 2 тыс. км/ч, пассажиры не торопились покупать билеты из-за их высокой цены.
Стоимость билета по маршруту из Лондона в Нью-Йорк составляла около $5 тыс. Boeing 747 летал по аналогичному маршруту значительно дешевле — всего за $900.
Высокая стоимость перевозок объясняется тем, что оба самолета потребляли непомерно много топливо и перевозили не более 100 человек за раз, говорят эксперты. Например, французский Concorde требовал 120 тонн авиакеросина только за один полет из США в Великобританию.
«Поэтому никакого коммерческого сверхзвука сейчас быть не может, потому что это слишком дорого и ненадежно. Конечно, не отрицаю, что в каком-то объеме могут быть востребованы сверхзвуковые бизнес-джеты. Но и эта история больше про имидж, чем про реальную экономию времени», — отмечал в интервью «Газете.Ru» ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

Лайнер для бизнесменов

После закрытия проекта Ту-144 о сверхзвуковых самолетах вспомнили лишь спустя 20 лет. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Татарстан предложил вернуться к идее производства отечественного сверхзвукового гражданского самолета.
При этом глава государства отметил, что при создании машины можно применить наработки, использованные при модернизации ракетоносца Ту-160. В качестве аргумента в пользу этого варианта президент привел свой собственный опыт. По его словам, он сам летал на таком ракетоносце, поэтому и предложил «подумать над гражданской версией подобных самолетов».
Между тем, по мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, если переделать Ту-160 в гражданский лайнер, то опять получится советский Ту-144, который сняли с производства из-за неэффективности.
«Ту-160 — огромная машина, с учетом стоящих задач такая не нужна», — добавил министр, подчеркнув, что промышленность решила сосредоточится на создании небольшого лайнера для бизнес-перелетов.
Сверхзвуковые самолеты действительно могут быть востребованы у бизнесменов, признает Олег Пантелеев.
«Не исключаю, что опытные образцы для состоятельных клиентов появятся уже в следующем десятилетии. Что касается гражданской авиации, то думать о сверхзвуке можно будет только после 2030 года, и то лайнер вряд ли будет популярен у пассажиров из-за баснословных цен на билеты, которые выходят за рамки $5 тыс. в одну сторону», — подчеркнул эксперт.
Впрочем, пассажирские сверхзвуковые самолеты могут быть востребованы на экспортных рынках. Так, сверхзвуковые бизнес-джеты могут пользоваться большим спросом у богатых стран Персидского залива. В мае 2018 года председатель правления Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией Андрей Тарасов сообщил, что королевство заинтересовалось российским проектом сверхзвукового пассажирского самолёта, который курирует Объединенная авиастроительная корпорация.
В июле 2019 года межправительственная комиссия двух государств утвердила протокол, где зафиксировано предложение РФ наладить сотрудничество «по проекту создания сверхзвукового пассажирского самолета».
Ожидается, что уже в этом году Москва и Эр-Рияд начнут переговоры по запуску работ.
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Комментарии6
Экономика , Статьи , Олег Пантелеев , Андрей Тарасов , Андрей Крамаренко , Денис Мантуров , Владимир Путин , ЦАГИ , Минпромторг , Boeing , Авиационно-космический салон МАКС , ВШЭ , ОАК , Газета.Ru , Ведомости
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