Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.17
72.91
73.05
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.00
73.97
Индексы и котировки Brent
60.78
+0.03 Золото
1518.73
+0.05 РТС
1337.92
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
05.09
1.1035
–0.0045
22.08
1.1080
02.09
22.08
11.08

Абэ процитировал Тютчева на ВЭФ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 13 часов назад
Абэ процитировал Тютчева на ВЭФ
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что возможности российского Дальнего Востока безграничны и процитировал поэта Федора Тютчева.
Абэ сказал о Дальнем Востоке: «Мне видится одна грандиозная линия. Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности».
После премьер процитировал четверостишье Федора Тютчева, начинающееся со слов «умом Россию не понять, аршином общим не измерить», передает ТАСС.
При этом Абэ предложил поменять слово Россия на Японию, чтобы получилось «в Японию можно только верить».
Он объяснил это тем, что Япония «находится в авангарде» решения таких проблем, как старение населения. Также, по словам Абэ, Япония — это партнер, которому можно доверять.
Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Синдзо Абэ уже в четвертый раз принимает участие в форуме.
Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в четверг договорились о первой поездке туристов на Южные Курилы в октябре 2019 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Министр труда назвал срок перехода на четырехдневную рабочую неделю Министр труда назвал срок перехода на четырехдневную рабочую неделю Индия выделит России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока Индия выделит России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока Путин пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме Восточный Путин пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме Восточный
Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Федор Тютчев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развенчан миф о заполонивших Москву провинциалах
Развенчан миф о заполонивших Москву провинциалах
Медведчук объяснил, зачем приехал на ВЭФ
Медведчук объяснил, зачем приехал на ВЭФ1
Эксперт оценил значение ВЭФ для Дальнего Востока
Эксперт оценил значение ВЭФ для Дальнего Востока
На ВЭФ запустили обратный отсчет до чемпионата мира по Го
На ВЭФ запустили обратный отсчет до чемпионата мира по Го
Приамурье и Сбербанк договорились о сотрудничестве
Приамурье и Сбербанк договорились о сотрудничестве
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение