На ВЭФ появилось «Здоровое общество»

В этом году в Восточный экономический форум впервые было интегрировано пространство «Здоровое общество» Фонда «Росконгресс». Участники форума смогут посетить лекции специалистов в области медицины, узнать о технологических новинках здравоохранения и пройти ДНК-тестирование.

Для протяженной и неравномерно заселенной территории Дальнего Востока вопросы здравоохранения стоят особенно остро. Внимания требует территориальное планирование медицинской помощи и доступность медицины в удаленных регионах. В связи с этим повестка ВЭФ-2019 насыщена медицинской тематикой.

В качестве спикеров пространства приглашены кардиолог с многолетним опытом и основательница благотворительного фонда «Огромное Сердце». На площадке будут презентованы высокотехнологичные проекты в области здравоохранения, которые смогут повысить качество и продолжительность жизни россиян.

Участникам форума расскажут про новый цифровой формат первичной медпомощи. «Умная мини-поликлиника» объединяет в себе офлайн и онлайн приборное обследование и решает проблему дефицита доступной и квалифицированной помощи в регионах.

Посетителям пространства также предложат пройти ДНК-тестирование и скрининг, определяющий риски возникновения инфаркта и инсульта, а также определить биологический возраст и узнать о процессах в мозге во время медитации.

В рамках «Здорового общества» планируется подписание социально значимых соглашений, одним из которых станет меморандум о взаимопонимании по вопросу создания в России современного центра ионной терапии.