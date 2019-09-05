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На ВЭФ появилось «Здоровое общество» 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
На ВЭФ появилось «Здоровое общество»
Фото: ТАСС
В этом году в Восточный экономический форум впервые было интегрировано пространство «Здоровое общество» Фонда «Росконгресс». Участники форума смогут посетить лекции специалистов в области медицины, узнать о технологических новинках здравоохранения и пройти ДНК-тестирование.
Для протяженной и неравномерно заселенной территории Дальнего Востока вопросы здравоохранения стоят особенно остро. Внимания требует территориальное планирование медицинской помощи и доступность медицины в удаленных регионах. В связи с этим повестка ВЭФ-2019 насыщена медицинской тематикой.
В качестве спикеров пространства приглашены кардиолог с многолетним опытом и основательница благотворительного фонда «Огромное Сердце». На площадке будут презентованы высокотехнологичные проекты в области здравоохранения, которые смогут повысить качество и продолжительность жизни россиян.
Участникам форума расскажут про новый цифровой формат первичной медпомощи. «Умная мини-поликлиника» объединяет в себе офлайн и онлайн приборное обследование и решает проблему дефицита доступной и квалифицированной помощи в регионах.
Посетителям пространства также предложат пройти ДНК-тестирование и скрининг, определяющий риски возникновения инфаркта и инсульта, а также определить биологический возраст и узнать о процессах в мозге во время медитации.
В рамках «Здорового общества» планируется подписание социально значимых соглашений, одним из которых станет меморандум о взаимопонимании по вопросу создания в России современного центра ионной терапии.
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Экономика , Восточный экономический форум
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