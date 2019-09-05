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Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО 

SM News 1 час назад
Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО
Фото: РИА Новости
На восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, ЕАО презентовала свои инвестиционные возможности. Глава области представил инвестиционную команду региона, подробно остановился на реализуемых перспективных проектах. Уже по традиции форум стал для автономии площадкой для подписания важнейших соглашений. В частности, с компанией, создавшей на территории ЕАО деревообрабатывающее предприятие, достигнута договоренность о восстановлении лесов.
Строительная компания из автономии подписала соглашение с банком о выдаче кредита. Финансовое учреждение оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству и выдает средства под низкий процент. Полученные таким образом деньги, это 25 миллионов рублей, направят на строительство нового здания регионального управления МЧС.
Кроме этого, губернатор подписал соглашение со Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Во многом в рамках сотрудничества уделят внимание защите области от паводков.
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Комментарии
Экономика , ВНИИ Сигнал , МЧС
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