Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО

На восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, ЕАО презентовала свои инвестиционные возможности. Глава области представил инвестиционную команду региона, подробно остановился на реализуемых перспективных проектах. Уже по традиции форум стал для автономии площадкой для подписания важнейших соглашений. В частности, с компанией, создавшей на территории ЕАО деревообрабатывающее предприятие, достигнута договоренность о восстановлении лесов.

Строительная компания из автономии подписала соглашение с банком о выдаче кредита. Финансовое учреждение оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству и выдает средства под низкий процент. Полученные таким образом деньги, это 25 миллионов рублей, направят на строительство нового здания регионального управления МЧС