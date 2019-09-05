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Харитонов: Путин коснулся всех «больных точек» региона на ВЭФ 

360tv.ru 4 часа назад
«Путин коснулся всех „больных точек“ региона на ВЭФ»
Фото: РИА Новости
Председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов озвучил «ПолитЭксперту» основные решения, принятые на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил присутствие большого числа мировых лидеров. Основными гостями на ВЭФ в этом году стали президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди и малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад. Всего в мероприятии приняли участие более 8,5 тысячи участников из 65 стран.
«Я подтверждаю, что на форуме ведется очень большая работа. Вчера на президиуме госсовета были все дальневосточные губернаторы, их 11, министры были. Владимир Путин призывал обратить большое внимание на социальные проблемы. Пришло время действовать. Владимир Путин призвал активно работать», — заявил Харитонов.
Он добавил, что Путин «коснулся всех „больных точек“ региона». Актуальной стала тема привлечения молодежи в регион. Для этого на Дальнем Востоке планируется выдавать ипотеку молодым семьям под 2%. Кроме того, обсуждались вопросы учителей и врачей. Индия и Япония подняли вопрос привлечения инвестиций и развития туризма.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Нарендра Моди , Синдзо Абэ , Николай Харитонов , Владимир Путин , Госдума
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