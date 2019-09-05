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Эксперт объяснил дефляцию в России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Дефляцию в России объяснили
Фото: РИА Новости
В стране сложились благоприятные погодные условия для роста и развития плодоовощных культур, также дают свои результаты последовательные меры, предпринимаемые Минсельхозом, заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко.
«На текущий период в нашей стране сложились благоприятные погодные условия для роста и развития плодоовощных культур. Отсутствуют затяжные дожди, хорошими темпами идет уборка. По сравнению с прошлым годом увеличилась посевные площади в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, отмечается высокий уровень технического оснащения аграриев, растет урожайность. Все это стало результатом последовательных мер, предпринимаемых со стороны государства в лице Минсельхоза России», — заявил Куценко.
Он добавил, что благодаря этому снижается себестоимость российского картофеля, моркови, капусты, томатов и других товаров, а также и потребительские цены на них.
«Отмечу, что наша продукция является более конкурентной по сравнению с зарубежными аналогами не только по цене, но и по качеству, что может оценить любой потребитель», — добавил Куценко.
Напомним, в России впервые с 2017 года зарегистрирована месячная дефляция.
Драйвером снижения средних цен, как ранее отмечали эксперты, стало удешевление плодоовощной продукции. Так, например, цены на помидоры в августе снизились сразу на 24,9%, на картошку — на 22,4%, на морковь — на 22,2%, на репчатый лук — на 20,7%. Свекла подешевела в среднем на 16,7%, виноград — на 16,0%, огурцы — на 12,1%.
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Комментарии
Экономика , Анатолий Куценко , Минсельхоз , Деловая газета "Взгляд"
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