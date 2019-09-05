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Украинские фрукты и овощи снова пустили в ЕС 

360tv.ru 34 минуты назад
Украинские фрукты и овощи снова пустили в ЕС
Фото: РИА Новости
Украине разрешили возобновить экспорт некоторых овощей и фруктов в страны Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте Госпотребслужбы страны.
«Украина включена в перечень стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд свежих фруктов и овощей», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что украинские фермеры смогут поставлять в ЕС томаты, баклажан, яблоки, груши и сливы.
Напомним, что Украина потеряла право на экспорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз с 1 сентября текущего года. Это было связано с директивой Брюсселя от 21 марта, которая ставила задачу защитить европейские страны от вредителей.
Согласно документу, государства, которые не входят в Евросоюз, должны официально заявить об отсутствии случаев выявления карантинных организмов. Киев подтвердил, что украинская продукция является безопасной.
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Экономика , ЕС
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