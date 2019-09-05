Украинские фрукты и овощи снова пустили в ЕС

Украине разрешили возобновить экспорт некоторых овощей и фруктов в страны Европейского союза . Об этом сообщается на официальном сайте Госпотребслужбы страны.

«Украина включена в перечень стран, которые могут экспортировать в ЕС ряд свежих фруктов и овощей», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что украинские фермеры смогут поставлять в ЕС томаты, баклажан, яблоки, груши и сливы.

Напомним, что Украина потеряла право на экспорт сельскохозяйственной продукции в Евросоюз с 1 сентября текущего года. Это было связано с директивой Брюсселя от 21 марта, которая ставила задачу защитить европейские страны от вредителей.

Согласно документу, государства, которые не входят в Евросоюз, должны официально заявить об отсутствии случаев выявления карантинных организмов. Киев подтвердил, что украинская продукция является безопасной.