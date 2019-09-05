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Медведчук заявил, что приехал на ВЭФ, так как считает рынки РФ и АТР важными для Украины 

ТАСС 14 часов назад
Медведчук объяснил, зачем приехал на ВЭФ
Фото: РИА Новости
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что приехал на Восточный экономический форуму (ВЭФ) во Владивостоке потому, что считает рынки России и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона важными для экономики Украины.
"Меня и нашу партию сегодня интересует экономика, — заявил он в интервью ТАСС. — В программе нашей партии записано, — и это одна из наших стратегических линий, которую мы проводили и на президентских, и на парламентских выборах, — что надо восстанавливать экономические и торговые отношения с Российской Федерацией, со странами СНГ".
"В данном случае, — продолжил Медведчук, — мое присутствие на ВЭФ еще означает и то, что у нас в экономической политике есть интересы, которые могут быть реализованы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь они всегда были рынками сбыта, в том числе и для Украины, еще в начале 2000-х годов. Потом это затухло. Эти экономические отношения стали менее интенсивными по одной простой причине — в 2014 году мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, но даже не столько соглашение об ассоциации, сколько о зоне свободной торговли. И наша экономика якобы переориентировалась на рынки Евросоюза".
"Но наши рынки сбыта, с учетом конкурентоспособности нашей продукции — это Россия, это страны СНГ, это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — считает украинский политик. — Очень жаль, что украинские власти последние пять лет не развивали экономические взаимоотношения со странами АТР. Понятно, почему они не делали это с Россией и странами СНГ. Украина приостановила свое участие в зоне свободной торговли со странами СНГ из-за вхождения в зону свободной торговли с ЕС. Это была ущербная и неправильная политика так называемых реформаторов".
"Позиция нашей партии — восстановить эти отношения, отказаться от европейских санкций в отношении России и рассчитывать на то, что Россия отменит контрсанкции, — подчеркнул Медведчук. — Вот в этом задача. Поэтому, в том числе, я и присутствую сегодня и завтра на Восточном экономическом форуме. Потому что нас интересуют отношения именно со странами АТР и, естественно, с Российской Федерацией".
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Комментарии1
Экономика , Восточный экономический форум , Виктор Медведчук , ЕС , ИТАР-ТАСС
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