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Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум 

Авторадио + ещё 3 11 часов назад
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
Фото: РИА Новости
Развитие Дальнего Востока обсуждают сегодня в столице Приморья.
Во Владивостоке заключительный день Восточного экономического форума. Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности региона, поднимая самые актуальные проблемы. Президент заявил, что Приморье и Дальний Восток должны развиваться не только как сырьевые, но и как высокотехнологичные регионы.
В частности, Путин пообещал подумать над подпрограммой кредитования сельскохозяйственной деятельности для переселенцев из дальнего зарубежья. Президент заявил, что стоит подумать об отдельной комбинированной программе обустройства земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в ней должны участвовать не только федеральный центр, но и регионы. Помимо прочего российский лидер поручил своему полпреду на Дальнем Востоке вице-премьеру Юрию Трутневу поддержать проект «ГосПрофи.рф», который решает проблему нехватки квалифицированных молодых кадров в сфере госуправления на Дальнем Востоке, для распространения проекта на всю территорию округа. Затронуты и такие вопросы, как космодром «Восточный», поддержка музея вулканов, рыболовство, реставрация памятников культурного наследия России, находящихся на территории Китая.
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Комментарии1
Экономика , Юрий Трутнев , Владимир Путин
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