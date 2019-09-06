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Путин поддержал предложение открыть в Приморском крае филиал мастерской управления «Сенеж» 

ТАСС + ещё 4 8 часов назад
Путин одобрил открытие в Приморье филиала «Сенежа»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над открытием в Приморском крае филиала мастерской управления "Сенеж".
"Поручение дам администрации, чтобы они проработали [вопрос] с соответствующими структурами. Дело хорошее", — сказал он на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Мастерская управления "Сенеж" — образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодежи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтеров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).
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